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    Божович: «Такой нападающий, как Дзюба, точно мог бы пригодиться сборной»

    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал трансфер нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

    — Вы сами ему позвонили, когда узнали о проблемах в «Зените», или представители Дзюбы вышли на «Арсенал»?

    — Я ему позвонил и сказал: «Дай бог, если у тебя будут предложения лучше, но если что, приходи к нам в аренду. Мы будем ждать».

    — Раз футболист пошел на серьезное понижение зарплаты, то цель очевидна – возвращение в сборную?

    — Думаю, да. Подобная мотивация и должна быть. Такой нападающий точно мог бы пригодиться сборной, а теперь все зависит от него самого.

    — Зато себе жизнь усложнили. С Дзюбой в составе от вас будут требовать большего.

    — У нас в клубе руководители максималисты. Мы все хотим побеждать, но зачем поднимать шум. Если много говорить и ничего не сделать – какой в этом толк? Будем работать, и тогда появится шанс зацепиться.

    Напомним, что Дзюба перешел в «Арсенал» на правах аренды. Также в тульский клуб из «Зенита» перешел защитник Иван Новосельцев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.02.2018 23:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 февраля 2018, 10:27

      В сборной должны играть лучшие игроки, лучшие игроки играют в лучших клубах как минимум своей страны!!! Надеюсь посыл понятен!!! Поэтому у нас и сборная такая, что игроков из "тулы" набираем!!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 февраля 2018, 10:07

      ну поглядим что он для себя решил и к каким целям стремиться будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 февраля 2018, 04:30

      Рано еще делать выводы

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 февраля 2018, 01:05

      Буду рад видеть дзюбу в любой команде, кроме Зенита и сборной

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 3 февраля 2018, 00:32

      Берегитесь Дзюбы,его теперь не остановить)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 февраля 2018, 00:29

      С такой скоростью и техникой он мог бы пригодиться сборной Балаболов в Комедии Клаб.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 февраля 2018, 00:20

      Быть годным для сборной - это быть одним из лучших в своём амплуа в стране и классом не хуже, чем в других сборных!
      Не пригодится надо, а быть максимально полезным!!
      Пока не впечатляет, хотя, может в Арсенале выдаст феерию голов и игры?!

      5
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 3 февраля 2018, 00:12

      массажистом,пока что...ждем Артемка результатов в игре за клуб

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 3 февраля 2018, 00:10

      Начнёт забивать, все будут только рады.

      1
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 3 февраля 2018, 00:01

      Посмотрим что будет в конце сезона

      1
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