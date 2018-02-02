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  • Божович: «Такой нападающий, как Дзюба, точно мог бы пригодиться сборной»

Божович: «Такой нападающий, как Дзюба, точно мог бы пригодиться сборной»

2 февраля 2018, 23:46
10

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал трансфер нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

— Вы сами ему позвонили, когда узнали о проблемах в «Зените», или представители Дзюбы вышли на «Арсенал»?

— Я ему позвонил и сказал: «Дай бог, если у тебя будут предложения лучше, но если что, приходи к нам в аренду. Мы будем ждать».

— Раз футболист пошел на серьезное понижение зарплаты, то цель очевидна – возвращение в сборную?

— Думаю, да. Подобная мотивация и должна быть. Такой нападающий точно мог бы пригодиться сборной, а теперь все зависит от него самого.

— Зато себе жизнь усложнили. С Дзюбой в составе от вас будут требовать большего.

— У нас в клубе руководители максималисты. Мы все хотим побеждать, но зачем поднимать шум. Если много говорить и ничего не сделать – какой в этом толк? Будем работать, и тогда появится шанс зацепиться.

Напомним, что Дзюба перешел в «Арсенал» на правах аренды. Также в тульский клуб из «Зенита» перешел защитник Иван Новосельцев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Арсенал Россия Дзюба Артем Божович Миодраг
Комментарии (10)
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Юрий Б.
1517605272
Посмотрим что будет в конце сезона
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Ще Гевара
1517605813
Начнёт забивать, все будут только рады.
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makson_klim
1517605922
массажистом,пока что...ждем Артемка результатов в игре за клуб
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insider_retro
1517606422
Быть годным для сборной - это быть одним из лучших в своём амплуа в стране и классом не хуже, чем в других сборных! Не пригодится надо, а быть максимально полезным!! Пока не впечатляет, хотя, может в Арсенале выдаст феерию голов и игры?!
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RedWhiteFans2
1517606968
С такой скоростью и техникой он мог бы пригодиться сборной Балаболов в Комедии Клаб.
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Борз-95
1517607150
Берегитесь Дзюбы,его теперь не остановить)))
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APchelov
1517609140
Буду рад видеть дзюбу в любой команде, кроме Зенита и сборной
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пряник929
1517621444
Рано еще делать выводы
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OfaZavr
1517641647
ну поглядим что он для себя решил и к каким целям стремиться будет.
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Сильвербой
1517642875
В сборной должны играть лучшие игроки, лучшие игроки играют в лучших клубах как минимум своей страны!!! Надеюсь посыл понятен!!! Поэтому у нас и сборная такая, что игроков из "тулы" набираем!!!
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