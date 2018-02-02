Божович: «Такой нападающий, как Дзюба, точно мог бы пригодиться сборной»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал трансфер нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

— Вы сами ему позвонили, когда узнали о проблемах в «Зените», или представители Дзюбы вышли на «Арсенал»?

— Я ему позвонил и сказал: «Дай бог, если у тебя будут предложения лучше, но если что, приходи к нам в аренду. Мы будем ждать».

— Раз футболист пошел на серьезное понижение зарплаты, то цель очевидна – возвращение в сборную?

— Думаю, да. Подобная мотивация и должна быть. Такой нападающий точно мог бы пригодиться сборной, а теперь все зависит от него самого.

— Зато себе жизнь усложнили. С Дзюбой в составе от вас будут требовать большего.

— У нас в клубе руководители максималисты. Мы все хотим побеждать, но зачем поднимать шум. Если много говорить и ничего не сделать – какой в этом толк? Будем работать, и тогда появится шанс зацепиться.

Напомним, что Дзюба перешел в «Арсенал» на правах аренды. Также в тульский клуб из «Зенита» перешел защитник Иван Новосельцев.