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    Семин: «Каррера наблюдал за матчем? Ну и хорошо. У нас все непонятно»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат товарищеского матча с «Осиеком» (1:0).

    – Результат не представляет интереса на сегодняшний день. Лучше сыграли в обороне. Поправили то, что не получилось в предыдущих играх.

    – Ари забил первый гол после восстановления. Он уже готов играть?

    – А я не считал, какой гол первый. Он на тренировке еще забил.

    – За матчем Каррера наблюдал...

    – Ну и хорошо.

    – Какие бы вы выводы на его месте сделали?

    – Никаких. Наблюдал и наблюдал. У нас все непонятно, поэтому он ничего не увидел.

    – Завтра «Спартак» играет здесь. Будете смотреть?

    – Ну интересно. Хотелось бы посмотреть.

    «Спартак» завтра проведет товарищеский матч с «Хэбэй Чайна Форчун». Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2018 23:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 февраля 2018, 08:02

      Семину стоит волноваться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 3 февраля 2018, 00:01

      Всегда интересно посмотреть на своего соперника!!! Определить его готовность, сыгранность...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 2 февраля 2018, 23:12

      Типа, идей нет... Или уже есть домашняя заготовка, которая порвёт всех?..Ждём-с!
      Наш паровоз, вперёд лети!.... С ув.

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