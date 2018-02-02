Семин: «Каррера наблюдал за матчем? Ну и хорошо. У нас все непонятно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат товарищеского матча с «Осиеком» (1:0).

– Результат не представляет интереса на сегодняшний день. Лучше сыграли в обороне. Поправили то, что не получилось в предыдущих играх.

– Ари забил первый гол после восстановления. Он уже готов играть?

– А я не считал, какой гол первый. Он на тренировке еще забил.

– За матчем Каррера наблюдал...

– Ну и хорошо.

– Какие бы вы выводы на его месте сделали?

– Никаких. Наблюдал и наблюдал. У нас все непонятно, поэтому он ничего не увидел.

– Завтра «Спартак» играет здесь. Будете смотреть?

– Ну интересно. Хотелось бы посмотреть.

«Спартак» завтра проведет товарищеский матч с «Хэбэй Чайна Форчун». Начало встречи в 18:00 по московскому времени.