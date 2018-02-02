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    Геркус: «Летнюю паузу в чемпионате России нужно сокращать»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о формировании календаря РФПЛ.

    «Мое мнение в этом вопросе не изменилось. Надо исходить из интересов болельщиков, поступать так, чтобы людям на стадионах было комфортно.

    В России есть стадионы, где можно играть и зимой. Но там, где климатические условия или уровень инфраструктуры этого не позволяют, матчи проводить не стоит. Надо в эти сроки играть в теплых регионах.

    Считаю, что летнюю паузу нужно сокращать, летом больше играть можно и нужно. В том числе и потому, что это позволит разгрузить календарь, уйти от матчей в будни. Теплое летнее время не помеха для проведения матчей, надо переносить игры на позднее, вечернее время», — сказал Геркус.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.02.2018 20:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 3 февраля 2018, 10:58

      Пора не только президентам клубов,но и футболистам совместно выступить с требованием вернуться на систему весна-осень !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 февраля 2018, 09:51

      полностью согласен, а то зимние мучения и для игроков и для зрителей да на результат частенько влияют.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 2 февраля 2018, 21:31

      Не просто паузу надо сокращать, а возвращаться к системе "весна-осень". Как, например сократить летнюю паузу этого года, когда чемпионат мира проводить надо?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 февраля 2018, 21:08

      Здраво, обосновано и перспективно!
      Грех зимой на снегу оранжевый мяч гонять, а летом иметь продолжительную паузу!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 февраля 2018, 20:59

      правильно в россии надо играть летом

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 2 февраля 2018, 20:57

      Согласен

      2
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