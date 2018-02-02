Геркус: «Летнюю паузу в чемпионате России нужно сокращать»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о формировании календаря РФПЛ.

«Мое мнение в этом вопросе не изменилось. Надо исходить из интересов болельщиков, поступать так, чтобы людям на стадионах было комфортно.

В России есть стадионы, где можно играть и зимой. Но там, где климатические условия или уровень инфраструктуры этого не позволяют, матчи проводить не стоит. Надо в эти сроки играть в теплых регионах.

Считаю, что летнюю паузу нужно сокращать, летом больше играть можно и нужно. В том числе и потому, что это позволит разгрузить календарь, уйти от матчей в будни. Теплое летнее время не помеха для проведения матчей, надо переносить игры на позднее, вечернее время», — сказал Геркус.