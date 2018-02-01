Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Муса: «Отставание от «Локомотива»? У нас уже была похожая ситуация, но мы выиграли чемпионат» 

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса поделился мнением о чемпионской гонке РФПЛ.

    – Как думаете, Вернблум хорошо справился с обязанностями нападающего?

    – Я видел несколько игр и думал: «Что происходит, что он делает в нападении?!» (смеется.) Но Понтус забил несколько важных голов. Думаю, он был очень хорош в этой роли.

    – ЦСКА отстает от «Локомотива» на 10 очков. Как думаете, еще поборетесь за титул?

    – Помню, что один раз у нас было похожее отставание, но мы его отыграли и выиграли чемпионат. Будет тяжело, но надо просто напряженно работать, а в конце сезона посмотрим, на каком месте окажемся.

    – Есть предположения, как тренеры будут использовать вас на поле? Для вас существенна разница – играть нападающего или вингера?

    – Для меня нет никакой разницы. Я уже работал с этим тренером, он знает, где использовать меня наилучшим образом, я не незнакомец для него.

    Напомним, что Муса перешел в ЦСКА из «Лестера» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2018 18:39
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 2 февраля 2018, 11:39

      Было дело, надо повторить.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 февраля 2018, 20:15

      У вас было отставание от ЗЕНИТА! Не нужно путать клубы! Зенит и Локо- это 2 большие разницы!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Serjoga 1 февраля 2018, 22:20

      Локо сдуется

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 1 февраля 2018, 18:49

      10?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11