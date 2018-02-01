Муса: «Отставание от «Локомотива»? У нас уже была похожая ситуация, но мы выиграли чемпионат» 

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса поделился мнением о чемпионской гонке РФПЛ.

– Как думаете, Вернблум хорошо справился с обязанностями нападающего?

– Я видел несколько игр и думал: «Что происходит, что он делает в нападении?!» (смеется.) Но Понтус забил несколько важных голов. Думаю, он был очень хорош в этой роли.

– ЦСКА отстает от «Локомотива» на 10 очков. Как думаете, еще поборетесь за титул?

– Помню, что один раз у нас было похожее отставание, но мы его отыграли и выиграли чемпионат. Будет тяжело, но надо просто напряженно работать, а в конце сезона посмотрим, на каком месте окажемся.

– Есть предположения, как тренеры будут использовать вас на поле? Для вас существенна разница – играть нападающего или вингера?

– Для меня нет никакой разницы. Я уже работал с этим тренером, он знает, где использовать меня наилучшим образом, я не незнакомец для него.

Напомним, что Муса перешел в ЦСКА из «Лестера» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.