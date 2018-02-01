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    Конте: «Использую потенциал состава «Челси» по максимуму»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о давлении, которое испытывает в лондонском клубе с первого матча сезона. По словам специалиста, вся команда, вне зависимости от этого, выкладывается на 120%.

    «Работа тренера, особенно в таком клубе, как «Челси», подразумевает постоянное давление, и это нормально. После первой игры сезона на меня обрушилось давление со стороны прессы.

    Я делаю все, что в моих силах. Мы выкладываемся на 120%, и я считаю, что использую потенциал этого состава по максимуму.

    Если кто-то считает, что я нахожусь не на своем месте, я приму это мнение. Я не испытываю проблем в связи с этим, поскольку все в клубе делают свою работу», – считает тренер.

    После 25-ти туров «Челси» делит третье место с «Ливерпулем» в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 18 очков.

    Источник: ФК «Челси»

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    01.02.2018 06:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67296

      portero 1 февраля 2018, 10:11

      на своем поле 0:3 Борнмуту влетать , что то у вас не ладное твориться

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