Конте: «Использую потенциал состава «Челси» по максимуму»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о давлении, которое испытывает в лондонском клубе с первого матча сезона. По словам специалиста, вся команда, вне зависимости от этого, выкладывается на 120%.

«Работа тренера, особенно в таком клубе, как «Челси», подразумевает постоянное давление, и это нормально. После первой игры сезона на меня обрушилось давление со стороны прессы.

Я делаю все, что в моих силах. Мы выкладываемся на 120%, и я считаю, что использую потенциал этого состава по максимуму.

Если кто-то считает, что я нахожусь не на своем месте, я приму это мнение. Я не испытываю проблем в связи с этим, поскольку все в клубе делают свою работу», – считает тренер.

После 25-ти туров «Челси» делит третье место с «Ливерпулем» в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 18 очков.