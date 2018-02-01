Глушаков: «Защемил нерв грушевидной мышцы»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после товарищеского матча с софийским ЦСКА, который завершился со счетом 0:0, заявил, что пока не знает о серьезности полученной травмы. Позже руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов выразил надежду, что ушиб поясницы пройдет у Глушакова через два дня.

– Пока не знаю, насколько все серьезно. Защемил нерв грушевидной мышцы. Болит еще. Надеюсь, пройдет.

– Показалось, что матч суровый получился. Сказалось, что напротив был ЦСКА?

– Нет, это все-таки товарищеский матч. Но на сборах тяжело играть, потому что только набираем форму. Поэтому не такие яркие игры бывают, как в чемпионате.