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Глушаков: «Защемил нерв грушевидной мышцы»

1 февраля 2018, 06:29
12

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после товарищеского матча с софийским ЦСКА, который завершился со счетом 0:0, заявил, что пока не знает о серьезности полученной травмы. Позже руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов выразил надежду, что ушиб поясницы пройдет у Глушакова через два дня.

– Пока не знаю, насколько все серьезно. Защемил нерв грушевидной мышцы. Болит еще. Надеюсь, пройдет.

– Показалось, что матч суровый получился. Сказалось, что напротив был ЦСКА?

– Нет, это все-таки товарищеский матч. Но на сборах тяжело играть, потому что только набираем форму. Поэтому не такие яркие игры бывают, как в чемпионате.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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mialkov
1517460599
Здоровья и ярких матчей!
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борманбек
1517464196
выздоравливай капитан
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zigbert
1517465866
Поправляйся Денис.
Ответить
VVM1964
1517474203
Надеюсь ничего серьезного , поправляйся , кэп .
Ответить
diktatop
1517474954
здоровья
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DOCTOR PENALTY
1517478372
Очень болезненная травма. Восстанавливайся Дэн. Осталось две недели, ждём тебя на траве.
Ответить
ajoq
1517480896
Старость - не радость. Здоровья!
Ответить
Приус
1517487382
Какой-то день сурка.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1517488350
Не надо на сборах в подкатах пластаться, не те игры.
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shurik45
1517510020
Здоровья тебе Глушак. Возраст-капризная штука,года идут и дают о себе знать.
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