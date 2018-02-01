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    Глушаков: «Защемил нерв грушевидной мышцы»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после товарищеского матча с софийским ЦСКА, который завершился со счетом 0:0, заявил, что пока не знает о серьезности полученной травмы. Позже руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов выразил надежду, что ушиб поясницы пройдет у Глушакова через два дня.

    – Пока не знаю, насколько все серьезно. Защемил нерв грушевидной мышцы. Болит еще. Надеюсь, пройдет.

    – Показалось, что матч суровый получился. Сказалось, что напротив был ЦСКА?

    – Нет, это все-таки товарищеский матч. Но на сборах тяжело играть, потому что только набираем форму. Поэтому не такие яркие игры бывают, как в чемпионате.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.02.2018 06:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 1 февраля 2018, 21:33

      Здоровья тебе Глушак. Возраст-капризная штука,года идут и дают о себе знать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 февраля 2018, 15:32

      Не надо на сборах в подкатах пластаться, не те игры.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Одинокий волк Маквейд 1 февраля 2018, 21:37

      На сборах и на ровном месте можно травму получить ,нагрузка на пределе .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 1 февраля 2018, 15:16

      Какой-то день сурка.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 1 февраля 2018, 14:34

      фигня какая-то.....грушевидная мышца и поясница разные вещи!!!! вы уж определитесь! Скорейшего восстановления тебе Денис!

      0
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      Рейтинг: +201

      ajoq 1 февраля 2018, 13:28

      Старость - не радость. Здоровья!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 12:46

      Очень болезненная травма. Восстанавливайся Дэн. Осталось две недели, ждём тебя на траве.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +818

      diktatop 1 февраля 2018, 11:49

      здоровья

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 февраля 2018, 09:17

      Поправляйся Денис.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      борманбек 1 февраля 2018, 08:49

      выздоравливай капитан

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 1 февраля 2018, 07:49

      Здоровья и ярких матчей!

      4
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