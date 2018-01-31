Глушаков повредил поясницу в матче против ЦСКА София

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков получил травму в контрольном матче против софийского ЦСКА (0:0). 31-летний хавбек был заменен по ходу встречи.

«Сильный ушиб поясничной области. Ближайшие день-два рассчитываем, что наладится. Сможет ли он сыграть в других матчах на на этом сборе? Надеемся на это», – сказал глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

В текущем сезоне на счету Глушакова пять голов и две результативные передачи в 24 играх.

Команда Массимо Карреры ушла на зимний перерыв РФПЛ в статусе третьей команды турнирной таблицы. Чемпионат возобновится в марте.