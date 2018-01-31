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Глушаков повредил поясницу в матче против ЦСКА София

31 января 2018, 22:01
5

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков получил травму в контрольном матче против софийского ЦСКА (0:0). 31-летний хавбек был заменен по ходу встречи.

«Сильный ушиб поясничной области. Ближайшие день-два рассчитываем, что наладится. Сможет ли он сыграть в других матчах на на этом сборе? Надеемся на это», – сказал глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

В текущем сезоне на счету Глушакова пять голов и две результативные передачи в 24 играх.

Команда Массимо Карреры ушла на зимний перерыв РФПЛ в статусе третьей команды турнирной таблицы. Чемпионат возобновится в марте.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА София Глушаков Денис
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1517426264
Поправляйся, Дэн!!!
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mialkov
1517426378
Здоровья капитану!
Ответить
zigbert
1517428523
Только бы ничего серьезного.Поправляйся Денис.
Ответить
Spartanez 300
1517444414
Будем надеется что все обойдется благополучно , удачи ему и скорейшего выздоровления .
Ответить
OfaZavr
1517469099
лишь бы все обошлось как и предполагают. Здоровья Кэп!
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