«Чемпионат»: Смолов не покинет «Краснодар» в зимнее трансферное окно

Форвард «Краснодара» Федор Смолов не сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно. К футболисту был интерес со стороны «Вест Хэма» и «Суонси». «Молотобойцы» не смогли договориться по аренде 27-летнего нападающего. Вариант же с «Суонси» не устроил самого игрока.

По неофициальным данным, трансфер Смолова в АПЛ мог принести «Краснодару» порядка 17 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

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