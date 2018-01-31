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  • «Чемпионат»: Смолов не покинет «Краснодар» в зимнее трансферное окно

«Чемпионат»: Смолов не покинет «Краснодар» в зимнее трансферное окно

31 января 2018, 18:11
4

Форвард «Краснодара» Федор Смолов не сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно. К футболисту был интерес со стороны «Вест Хэма» и «Суонси». «Молотобойцы» не смогли договориться по аренде 27-летнего нападающего. Вариант же с «Суонси» не устроил самого игрока.

По неофициальным данным, трансфер Смолова в АПЛ мог принести «Краснодару» порядка 17 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

Следите за закрытием трансферного окна в режиме онлайн

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1517411756
Опять ни туды - ни сюды.
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84aivengo
1517412985
мудрое решение.... после чм время покажет,кто куда...
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Сильвербой
1517413344
А нужны ли будут наши горе-футболисты кому-нибудь после ЧМ-2018????
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zigbert
1517414239
Так будет лучше и для Краснодара и для сборной,ну и конечно для самого Смолова.
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