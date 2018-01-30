ЦСКА: «Трепещите, Муса вернулся»

ЦСКА на своей странице в твиттере опубликовал видео в честь возвращения в команду нападающего Ахмеда Мусы. В ролике собраны голы нигерийца за армейский клуб.

«Трепещите, он вернулся», – подписала видео пресс-служба красно-синих, сопроводив его хэштегом #камонМуса.

Напомним, 25-летний игрок перешел в ЦСКА на правах аренды из «Лестера» до конца сезона.

Муса выступал за армейцев с начала 2012 по лето 2016 года, записав на свой счет 54 мяча в 164-х поединках.