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ЦСКА: «Трепещите, Муса вернулся»

30 января 2018, 16:59
44

ЦСКА на своей странице в твиттере опубликовал видео в честь возвращения в команду нападающего Ахмеда Мусы. В ролике собраны голы нигерийца за армейский клуб.

«Трепещите, он вернулся», – подписала видео пресс-служба красно-синих, сопроводив его хэштегом #камонМуса.

Напомним, 25-летний игрок перешел в ЦСКА на правах аренды из «Лестера» до конца сезона.

Муса выступал за армейцев с начала 2012 по лето 2016 года, записав на свой счет 54 мяча в 164-х поединках.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед
Комментарии (44)
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vshter76
1517321130
АПЛ запугал , теперь очередь РФПЛ
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insider_retro
1517321213
При всём уважении к игроку и армейцам, но Муса не Вагнер, а потому трепет неуместен!
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VVM1964
1517321369
" Ой боюсь , боюсь ... "
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OfaZavr
1517323887
ну это еще вопрос каким он вернулся а уж о том чтобы трепетать не может быть и речи, хотя если это просто юмор тогда понятно)
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vayden
1517339661
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vayden
1517339819
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vayden
1517339867
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vayden
1517339885
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vayden
1517339915
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vayden
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