ЦСКА: «Трепещите, Муса вернулся»

ЦСКА на своей странице в твиттере опубликовал видео в честь возвращения в команду нападающего Ахмеда Мусы. В ролике собраны голы нигерийца за армейский клуб.
«Трепещите, он вернулся», – подписала видео пресс-служба красно-синих, сопроводив его хэштегом #камонМуса.
Напомним, 25-летний игрок перешел в ЦСКА на правах аренды из «Лестера» до конца сезона.
Муса выступал за армейцев с начала 2012 по лето 2016 года, записав на свой счет 54 мяча в 164-х поединках.
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Источник: ПФК ЦСКА