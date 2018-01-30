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К Боккетти проявляют интерес «Фенербахче» и испанские клубы

30 января 2018, 16:51
3

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может переехать в Турцию.

По информации источника, интерес к 31-летнему игроку проявляет «Фенербахче». Кроме того, у итальянца имеются варианты продолжения карьеры в Испании.

Отмечается, что зарубежные клубы настаивают на полноценном трансфере Боккетти, в то время как его агенты готовы рассмотреть только аренду.

Контракт Боккетти с красно-белыми, цвета которых он защищает с 2013 года, истекает в июне 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15-ти матчах.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Фенербахче Боккетти Сальваторе
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1517322558
Зря агентура мутит с арендой, 31 год + нетвёрдое место в составе. Наверно хотят ещё раз получить премиальные за чемпионство.
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fanchik
1517323550
Боккетти нужно ехать пока есть спрос на него ,а Спартаку можно выручить за его трансфер не плохие деньги..Дальше будет сложнее ,спрос будет "таить" ,а Боккетти "не молодеть"
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RedWhiteFans2
1517336199
Пора , Бокки ,Пора!!,,
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