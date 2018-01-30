К Боккетти проявляют интерес «Фенербахче» и испанские клубы

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может переехать в Турцию.

По информации источника, интерес к 31-летнему игроку проявляет «Фенербахче». Кроме того, у итальянца имеются варианты продолжения карьеры в Испании.

Отмечается, что зарубежные клубы настаивают на полноценном трансфере Боккетти, в то время как его агенты готовы рассмотреть только аренду.

Контракт Боккетти с красно-белыми, цвета которых он защищает с 2013 года, истекает в июне 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15-ти матчах.