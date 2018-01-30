Бабаев: «Больших трансферов этой зимой в ЦСКА уже точно не будет»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что трансферная кампания ЦСКА нынешней зимой по всей видимости завершена. По словам руководителя, больших приобретений от армейцев в это окно уже точно ждать не стоит.

«Больших трансферов точно не будет. Но если неожиданно подвернется какой-то интересный вариант – возможно все. Хотя, исходя из нынешнего понимания ситуации, это маловероятно. Вряд ли сейчас чудесным образом появится вариант, который способен будет усилить команду и вместе с тем подойдет нам по бюджету», – сказал Бабаев.

Напомним, состав ЦСКА в январе пополнили полузащитник «Славен Белупо» Кристиян Бистрович и нападающий «Лестера» Ахмед Муса (аренда).