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  • Бабаев: «Больших трансферов этой зимой в ЦСКА уже точно не будет»

Бабаев: «Больших трансферов этой зимой в ЦСКА уже точно не будет»

30 января 2018, 14:56
17

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что трансферная кампания ЦСКА нынешней зимой по всей видимости завершена. По словам руководителя, больших приобретений от армейцев в это окно уже точно ждать не стоит.

«Больших трансферов точно не будет. Но если неожиданно подвернется какой-то интересный вариант – возможно все. Хотя, исходя из нынешнего понимания ситуации, это маловероятно. Вряд ли сейчас чудесным образом появится вариант, который способен будет усилить команду и вместе с тем подойдет нам по бюджету», – сказал Бабаев.

Напомним, состав ЦСКА в январе пополнили полузащитник «Славен Белупо» Кристиян Бистрович и нападающий «Лестера» Ахмед Муса (аренда).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед Бистрович Кристиян Бабаев Роман
Комментарии (17)
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snob
1517313624
Целых два трансфера! Лимит на пару лет вперед выполнили)
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Приус
1517313956
А до этого косяками покупали?
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серега кашин
1517314427
а когда они последний раз были то?
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Братья Васильевы
1517314535
Кредиты больше не дают.
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BRO_football
1517314598
Да куда уж вам! 500 тысяч евро за Бистровича и так было уже слишком! По грандиозности этот трансфер сравним с покупкой Роналду или Месси!
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Куртуазные манеры
1517315219
Чтобы купить что-то ненужное, нужно продать что-то ненужное. А Оланаре никто не берет, даже со своей лавкой.
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insider_retro
1517315685
Это политика крайних лет и она и без заявлений гендира уже никого не удивляет!
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OfaZavr
1517323034
на свободных агентов обратили бы внимание, там вполне интересные варианты порою есть.
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R015RK
1517323296
Больших трансферов зимой не будет. Ха-ха ха-ха-ха, а вы сами хоть помните когда они были последний раз? Я так думаю,что ещё не скоро будут. Так и будем теперь болтаться на 4-6 месте. Задрали уже, где реальные форварды, которые могут забивать?
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Сильвербой
1517325463
Воу-воу, стоп! Нобель обещал нам громкий трансфер зимой в ЦСКА! Как хотите, мы ждем!!!
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