Конте заявил, что не сожалеет о решении возглавить «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что не испытывает сожаления по поводу того, что принял предложение лондонцев.

Итальянский специалист возглавил синих летом 2016 года и в первый же сезон привел их к чемпионству.

В нынешнем розыгрыше АПЛ «пенсионеры» после 24-х туров располагаются на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 15 очков, и на три балла – от занимающего вторую строчку «Манчестер Юнайтед».

«Никаких сожалений. Когда я принимаю решение, я не хочу оглядываться назад. Я всегда хочу смотреть в настоящее, в то, что передо мной. Потому что я думаю, лучший способ стать лучше – попытаться найти выход из ситуации. Бесполезно искать оправдания», – сказал Конте.