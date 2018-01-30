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  • Муса: «Отдам все силы ради того, чтобы ЦСКА в очередной раз поднял над головой чемпионский кубок»

Муса: «Отдам все силы ради того, чтобы ЦСКА в очередной раз поднял над головой чемпионский кубок»

30 января 2018, 13:20
17

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса, вернувшийся в московский клуб из «Лестера», заявил, что приложит все силы, чтобы армейцы завоевали чемпионство.

«Медосмотр пройден успешно, и теперь я футболист ЦСКА. Я бесконечно счастлив и очень горд, что вернулся сюда. Это поистине мой дом, команда-чемпион, которая всегда борется за самые высокие награды и занимает самые высокие места.

Я вернулся в красно-синюю семью! Обещаю, что отдам все силы ради того, чтобы ЦСКА в очередной раз занял место, которое принадлежит ему по праву, и поднял над головой чемпионский кубок. Буду работать не покладая рук», – сказал Муса.

Напомним, ЦСКА арендовал нигерийца до конца нынешнего сезона. Ранее 25-летний форвард выступал за красно-синих с начала 2012 по лето 2016 года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед
Комментарии (17)
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mig28
1517308667
На пользу пойдёт ему, да и цска удачную сделку осуществил...
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Dominator777
1517308873
Муса, если хочешь обратно в АПЛ, то забивай за армейцев в каждом матче!
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fhnv
1517309243
сидел бы уж в цска,чего тебя туда понесло то
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Jenea83
1517314781
удачи Ахмеду
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raritet
1517316017
можно только порекомендовать дяденьке :" Меньше текста , известного уже всем до тошноты, а поболее отдачи на поле."
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Бубновский
1517317403
Давай, Максимка!!!...Жгииии!!!!...заждались мы тебя!!!!!
Ответить
R015RK
1517322887
На поле надо доказывать, а не на словах
Ответить
Полная Канистра
1517329369
папа уже ушёл из семьи сынок
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Axe111
1517329875
Через лет тысячу
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solyh-1962
1517336890
Если войдут в зону ЛЕ, то будет хороший результат!!!
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