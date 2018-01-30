Муса: «Отдам все силы ради того, чтобы ЦСКА в очередной раз поднял над головой чемпионский кубок»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса, вернувшийся в московский клуб из «Лестера», заявил, что приложит все силы, чтобы армейцы завоевали чемпионство.

«Медосмотр пройден успешно, и теперь я футболист ЦСКА. Я бесконечно счастлив и очень горд, что вернулся сюда. Это поистине мой дом, команда-чемпион, которая всегда борется за самые высокие награды и занимает самые высокие места.

Я вернулся в красно-синюю семью! Обещаю, что отдам все силы ради того, чтобы ЦСКА в очередной раз занял место, которое принадлежит ему по праву, и поднял над головой чемпионский кубок. Буду работать не покладая рук», – сказал Муса.

Напомним, ЦСКА арендовал нигерийца до конца нынешнего сезона. Ранее 25-летний форвард выступал за красно-синих с начала 2012 по лето 2016 года.