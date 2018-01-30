Лопетеги обеспокоен отсутствием постоянной игровой практики у Иско и Асенсио в «Реале»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги обеспокоен отсутствием стабильной игровой практики в мадридском «Реале» у полузащитников Иско и Марко Асенсио.

«Конечно, Иско и Асенсио будут у нас играть. Но я обеспокоен тем, что они мало играют в составе «Реала».

Диего Коста? Он меня не удивил и может быть вызван в команду на следующий матч», – заявил Лопетеги.

Отметим, что Иско в текущем сезоне принял участие в 17 матчах «Реала» в Примере из 20, выйдя на поле в основном составе в 14 играх. Асенсио также провел 17 игр, но в стартовом составе выходил на поле в девяти из них.