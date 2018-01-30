Самедов: «4 марта можем превратить восемь очков отставания – в пять»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов верит, что красно-белые смогут в оставшиеся десять туров нагнать «Локомотив», который оторвался от ближайших преследователей на восемь очков. По его словам, это может произойти уже 4 марта, когда команды встретятся в очном противостоянии.

– Первый официальный матч «Спартака» после сборов – еврокубковый. Тем не менее, в голове сидят восемь очков отрыва от «Локо»?

– Конечно, сидят. Есть четкое понимание того, что восемь очков за десять туров до финиша это много. Но мы также очень хорошо понимаем, что 4 марта можем превратить эти восемь – в пять. И наши шансы догнать «Локомотив» серьезно увеличатся.

– Что психологически легче – сокращать такой отрыв или не давать к себе приблизиться?

– Не знаю. Но я почему-то уверен, что мы и сократим, и приблизимся.