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  • Самедов: «4 марта можем превратить восемь очков отставания – в пять»

Самедов: «4 марта можем превратить восемь очков отставания – в пять»

30 января 2018, 06:32
15

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов верит, что красно-белые смогут в оставшиеся десять туров нагнать «Локомотив», который оторвался от ближайших преследователей на восемь очков. По его словам, это может произойти уже 4 марта, когда команды встретятся в очном противостоянии.

– Первый официальный матч «Спартака» после сборов – еврокубковый. Тем не менее, в голове сидят восемь очков отрыва от «Локо»?

– Конечно, сидят. Есть четкое понимание того, что восемь очков за десять туров до финиша это много. Но мы также очень хорошо понимаем, что 4 марта можем превратить эти восемь – в пять. И наши шансы догнать «Локомотив» серьезно увеличатся.

– Что психологически легче – сокращать такой отрыв или не давать к себе приблизиться?

– Не знаю. Но я почему-то уверен, что мы и сократим, и приблизимся.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр
Комментарии (15)
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АртурZaСМ
1517287482
Можете превратить в 5 , а можете и в 11 если до..х..е.ра звИздеть будите...
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Альфред фаред
1517289166
Игроки Локомотива молча работают на сборах, а игроки Спартака все отрыв в чемпионате сокращают!
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oyabun
1517290791
А по игре на сборах и не скажешь.. На словах то все герои!
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Sergej-74
1517294174
Может и 11 стать но скорей всего восемь и останется
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srg38
1517296331
Саня Саня, если симулировать больше не будешь то может и превратятся
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OfaZavr
1517298670
вы давайте готовьтесь там как следует а не загадывайте как будет дальше.
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avera
1517302320
А ты ещё раз удались.
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mihail200606
1517303021
А можете превратить в 11..
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Дядя Серёжа
1517304590
Превращают волшебники, а тут постараться надо.
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Fan Loko mik
1517310074
А можете и в 11!!!!
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