Участник двух Евро в составе сборной Турции возглавил «Штутгарт»

«Штутгарт» объявил о назначении Тайфуна Коркута на пост главного тренера. 43-летний турок сменил в должности Ханнеса Вольфа, который в воскресенье был отправлен в отставку.

Соглашение Коркута рассчитано до 2019 года. К исполнению обязанностей специалист приступит завтра.

Прежде тренер работал с «Байером», «Кайзерслаутерном», «Ганновера», а также был ассистентом Абдуллы Авчи с тренерском штабе сборной Турции.

В качестве футболиста Коркут выступал за «Фенербахче», «Реал Сосьедад», «Эспаньол», «Бешикташ» и «Генчлербирлиги». В составе национальной сборной экс-хавбек принял участие в Евро-1996 и -2000.

После 20 туров чемпионата Германии «Штутгарт» занимает 14 место в турнирной таблице.