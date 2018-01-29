«Челси» придется заплатить Конте более 10 миллионов в случае досрочного разрыва контракта

Главный тренер «Челси» Антонио Конте намерен получить солидную компенсацию в случае досрочного расторжения контракта лондонцами.

Как информирует источник, отношения итальянца с советом директоров клуба достигли крайней точки, поскольку взгляды тренера на трансферную политику абсолютно расходятся с позицией синих по данному вопросу.

Соглашение 48-летнего специалиста рассчитано до июня 2019 года. Если «Челси» хочет уволить Конте раньше, ему придется выплатить ему 10,3 миллиона евро неустойки, как это было в случае с Жозе Моуринью в 2015 году.