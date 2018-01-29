Созин: «Не забывайте, что Муса почти уже год не играет. Но все равно, для ЦСКА это лучше, чем ничего»

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о возможном переходе на правах аренды в ЦСКА нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы. По словам эксперта, нигериец усилит атаку армейцев, несмотря на отсутствие игровой практики в нынешнем сезоне.

«Я не считаю чужих денег, не знаю, какая финансовая обстановка в ЦСКА. Все сейчас говорят о том, что у ЦСКА кончились деньги или не кончились – к футболу это не имеет никакого отношения. Понятно, что при скудном ресурсе Ахмед Муса усилит армейцев. Он адаптирован к команде, условиям и чемпионату России. Партнеры по команде почти не поменялись, за редким исключением.

Но не стоит забывать, что Ахмед почти уже год не играет в футбол. Нельзя про это молчать. Пускай он и тренируется в клубе АПЛ, но на поле он не выходит. ЦСКА его берет на 10 матчей чемпионата России плюс игры в Лиге Европы. Не могу сказать, что это безусловная победа армейских селекционеров, но Муса – это лучше, чем ничего. Посмотрим, сможет ли он быстро прийти в себя, вспомнить, как играть и забивать. Плюсы у этой аренды, безусловно, есть – он знает команду и не нуждается в адаптации. Но, к сожалению, он давно не играл и не забивал», – сказал Созин.

В текущем сезоне Муса принял участие в семи встречах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Отметим, что в АПЛ форвард на поле не выходил.