Вальверде: «Верю, что Умтити сыграл рукой непроизвольно»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал спорный эпизод, который случился в концовке встречи 21-го тура с «Алавесом». Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити сыграл рукой в собственной штрафной, но арбитры в данном случае нарушения не зафиксировали.

«Случается, что команда забивает чистый гол, а его не засчитывают, а иногда происходит наоборот. Я верю в то, что Умтити сыграл рукой непроизвольно.

После этого эпизода я спросил его об этом. Чтобы не сыграть там рукой, ее можно было только отрезать, другого варианта здесь не было.

Мы пропустили гол первыми, что создало нам сложности, было тяжело отыграться. При этом мы хорошо играли и успешно добирались до штрафной площади соперника. Ближе к концу матча «Алавес» стал все больше закрываться в обороне, нам стало сложнее подходить к чужим воротам», – сказал после матча Вальверде.

Матч 21-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Алавес» завершился со счетом 2:1.