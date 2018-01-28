В «Саутгемптоне» считают, что смогут убедить Промеса перейти к ним

В «Саутгемптоне» не сомневаются в том, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес перейдет в английский клуб. Об этом сообщил журналист talkSPORT Алекс Крук.

«В «Саутгемптоне» по-прежнему считают, что они смогут убедить Промеса перейти к ним. Думаю, если потребуется, «святые» обеспечат игроку те же финансовые условия, что у него сейчас есть в России», – отметил журналист.

Стоит отметить, что заработная плата Промеса в «Спартаке» составляет 4 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что красно-белые не хотят отпускать голландца этой зимой.