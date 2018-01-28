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  • В «Саутгемптоне» считают, что смогут убедить Промеса перейти к ним

В «Саутгемптоне» считают, что смогут убедить Промеса перейти к ним

28 января 2018, 21:42
16

В «Саутгемптоне» не сомневаются в том, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес перейдет в английский клуб. Об этом сообщил журналист talkSPORT Алекс Крук.

«В «Саутгемптоне» по-прежнему считают, что они смогут убедить Промеса перейти к ним. Думаю, если потребуется, «святые» обеспечат игроку те же финансовые условия, что у него сейчас есть в России», – отметил журналист.

Стоит отметить, что заработная плата Промеса в «Спартаке» составляет 4 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что красно-белые не хотят отпускать голландца этой зимой.

Источник: Чемпионат.ком
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Спартак Саутгемптон Промес Квинси
Комментарии (16)
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Тraumtanzеr
1517165092
Да ему плевать на бабло, он не идиот, что бы за выживание бороться.
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spar57
1517165985
Англичане, как и американцы, слишком самоуверенные. Думают, что за деньги всё можно купить. Ну не все же, как Дзюба. Есть и такие, как - Джикия!!!
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Сильвербой
1517166023
Что-то меня беспокоит эта ситуация! Не хотелось бы потерять Антоху как минимум до лета!!!
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insider_retro
1517166473
Святые не с того конца начали. Игрока-то они смогут умаслить. Но надо ещё руководство убедить, которое нацелилось повторить чемпионство.
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SPACE TRUCKIN
1517168068
вот опять! Промеса здесь любят,деньги платят,играет в ЛЧ и ЛЕ - в Саутгемптоне этого всего может и не быть...для Федуна его продажа - копейки...может,хотя б до конца сезона не продавать- чтоб помог Спартаку в ЧР и ЛЕ,да и топ-клубы ,думаю,заинтересуются ещё...(
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h3LL1k
1517174666
не уйдёт Антошка к вам инфа 100 %
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rammax fcsm
1517179548
молча валите в чемпионшип, лошары....
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Полная Канистра
1517182028
И ЭТО ВСЁ ЧТО ВЫ ЕМУ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ не тем воздухом вы там дышите //святые// вы наши
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Полная Канистра
1517182353
и еще у вас бани там нет да и вообще клал он на вас на ваше //смогут//
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OfaZavr
1517212116
надеюсь Квинси все же сделает правильный выбор и не будет торопиться с решением хотя бы до лета.
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