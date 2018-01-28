Кубок Англии. «Ливерпуль» забил два гола «Вест Бромвичу», но вылетел из турнира

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» встречался с «Вест Бромвичем». «Красные» сумели забить быстрый гол, но через несколько минут «дрозды» восстановили паритет. В итоге подопечные Алана Пардью одержали победу.

Отметим, что в первом тайме ливерпулец Роберто Фирмино не реализовал пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора эпизода.

Кубок Англии. 1/16 финала

Ливерпуль – Вест Бромвич – 2:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Фирмино, 5; 1:1 – Родригес, 7; 1:2 – Родригес, 11; 1:3 – Матип, 45+2 (в свои ворота); 2:3 – Салах, 78.

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