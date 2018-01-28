Ливерпуль - Вест Бромвич

Что творится? Первый тайм - уже разгром!
|17 тур
|13 декабря, среда
|23:00
|Ливерпуль
|0:0
|Вест Бромвич
|17 тур
|13 декабря, среда
|23:00
|Ливерпуль
|0:0
|Вест Бромвич
|33 тур
|16 апреля, воскресенье
|15:30
|Вест Бромвич
|0:1
|Ливерпуль
|9 тур
|22 октября, суббота
|19:30
|Ливерпуль
|2:1
|Вест Бромвич
|38 тур
|15 мая, воскресенье
|17:00
|Вест Бромвич
|1:1
|Ливерпуль
|16 тур
|13 декабря, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|2:2
|Вест Бромвич
|34 тур
|25 апреля, суббота
|17:00
|Вест Бромвич
|0:0
|Ливерпуль
|7 тур
|4 октября, суббота
|18:00
|Ливерпуль
|2:1
|Вест Бромвич
|24 тур
|2 февраля, воскресенье
|17:30
|Вест Бромвич
|1:1
|Ливерпуль
|9 тур
|26 октября, суббота
|18:00
|Ливерпуль
|4:1
|Вест Бромвич
|26 тур
|11 февраля, понедельник
|23:59
|Ливерпуль
|0:2
|Вест Бромвич
|1 тур
|18 августа, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|3:0
|Ливерпуль
|3 раунд
|26 сентября, среда
|23:00
|Вест Бромвич
|1:2
|Ливерпуль
|35 тур
|22 апреля, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|0:1
|Вест Бромвич
|10 тур
|29 октября, суббота
|20:30
|Вест Бромвич
|0:2
|Ливерпуль
|31 тур
|2 апреля, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|2:1
|Ливерпуль
|3 тур
|29 августа, воскресенье
|18:00
|Ливерпуль
|1:0
|Вест Бромвич
|37 тур
|17 мая, воскресенье
|16:30
|Вест Бромвич
|0:2
|Ливерпуль
|12 тур
|8 ноября, суббота
|20:30
|Ливерпуль
|3:0
|Вест Бромвич
Что творится? Первый тайм - уже разгром!
Ливерпуль расслабился от неожиданного натиска гостей и получил по тузу
Согласен!