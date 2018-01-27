Серия А. «Аталанта» в гостях разгромила «Сассуоло»

В матче 22 тура итальянской Серии А встретились «Аталанта» и «Сассуоло». Три очка достались коллективу из Бергамо, забившему в каждом из таймов. Отметим, что черно-зеленые не выигрывают у черно-синих с весны 2014 года.

В турнирной таблице «Аталанта» идет в очке от зоны Лиги Европы. «Сассуоло» расположился на 14-м месте.

Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур

Аталанта – Сассуоло – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Масьелло, 30; 0:2 – Кристанте, 83; 0:3 – Фройлер, 90.

Удаления: Гольданига. 90+7 (вторая ж.к.) – нет.

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Турнирная таблица Серии А