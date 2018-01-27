Конте: «За 14 лет «Челси» уволил 10 тренеров. Вряд ли я буду исключением»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте спокойно воспринимает тот факт, что может лишиться своего поста. По словам итальянца, в этой ситуации он не видит разницы между собой и специалистами, которые были уволены из лондонского клуба ранее.

«Если вы посмотрите на статистику, вы увидите, что за 14 лет в «Челси» были уволены десять тренеров.

Я посмотрел историю клуба, тоже самое было со всеми остальными специалистами. Не вижу разницы между ними и мной», – сказал Конте.

Ранее сообщалось, что Конте может быть уволен по окончании нынешнего сезона. По информации СМИ, руководство синих уже занимается поиском замены тренеру.