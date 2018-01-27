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    Конте: «За 14 лет «Челси» уволил 10 тренеров. Вряд ли я буду исключением»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте спокойно воспринимает тот факт, что может лишиться своего поста. По словам итальянца, в этой ситуации он не видит разницы между собой и специалистами, которые были уволены из лондонского клуба ранее.

    «Если вы посмотрите на статистику, вы увидите, что за 14 лет в «Челси» были уволены десять тренеров.

    Я посмотрел историю клуба, тоже самое было со всеми остальными специалистами. Не вижу разницы между ними и мной», – сказал Конте.

    Ранее сообщалось, что Конте может быть уволен по окончании нынешнего сезона. По информации СМИ, руководство синих уже занимается поиском замены тренеру.

    Источник: Tribalfootball

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    27.01.2018 15:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 января 2018, 16:20

      абрамович сначала денег жмет, а потом тренеров гонит, хотя последним с такими контрактами нечего переживать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 января 2018, 16:16

      Да, у тренера судьба такая, тут ни чего не поделаешь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 27 января 2018, 16:13

      Не применительно к ситуации с Конте, мне кажется, что на таком уровне и с таким багажом, тренеры не сильно переживают сам факт увольнения.
      Больше, наверное, угнетает текущая непруха клуба, взаимоотношения с боссами и конфликты в команде. Каждодневные нервы здоровья не прибавляют!

      3
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      Рейтинг: +407

      orlovcar > insider_retro 27 января 2018, 19:11

      такая фигня о том что пишешь. за такие деньги какие нахрен нервы? вот учителя и детсадовские работники за миллион раз меньшие зарплаты тратят гораздо больше нервов на наших отпрысков.

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