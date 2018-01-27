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    Юрист Погребняка: «У «Динамо» нет перспектив взыскать с футболиста 20 миллионов»

    Юрист форварда Павла Погребняка прокомментировал сообщение о намерении бывшего клуба игрока «Динамо» взыскать с футболиста 20 миллионов евро. Как отметил Михаил Прокопец, это практически невозможно осуществить на практике.

    «Динамо» хочет взыскать с Погребняка 20 миллионов евро за неявку на игру? Это стандартная практика многих клубов, которые включают в контракты какие-то космические штрафы, не имеющие никаких перспектив быть взысканными, – сказал Прокопец.

    Причиной расторжения контракта считается нахождение Погребняка в Турине во время матча бело-голубых против «Анжи» в рамках 20-го тура РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2018 08:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 27 января 2018, 20:25

      Менты когда деньги теряют кладут утюг на пузо. Сразу деньги находятся.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 27 января 2018, 16:47

      Адвокат высказался юридечиски... в контракты включают то что не будет выполнено, с такой логикой может вообще павлику не надо было зарплату платить

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 27 января 2018, 15:42

      Был бы я рад, чтобы падгребняк обосрался и ничего с Динамо не получил, а ещё лучше, чтобы должен остался.

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 27 января 2018, 11:09

      динаме сейчас главное от павлика-супербомбардира избавиться - 20 лямов - это так,для порядка,чтоб весомее аргументы были...

      4
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > SPACE TRUCKIN 27 января 2018, 12:46

      а разве что то мешает?

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 27 января 2018, 10:14

      Эй, нашальника!
      Чё вы сделали из Динамо проходной двор?
      Теперь мучаетесь..
      Вы Динамо или кто?
      Не забудьте ваш покровитель - это Главная Ментура страны!
      А вы плачитесь...прекратите ,в конце концов куйней заниматься!

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 27 января 2018, 10:10

      Да понятно что этого не будет! Один пиз...л, другие теперь мусолят каждый день про этого Погребняка!

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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 27 января 2018, 09:48

      Штраф почти 1,5 ярда - они там ******** что-ли)))

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