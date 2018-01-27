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  • Юрист Погребняка: «У «Динамо» нет перспектив взыскать с футболиста 20 миллионов»

Юрист Погребняка: «У «Динамо» нет перспектив взыскать с футболиста 20 миллионов»

27 января 2018, 08:49
8

Юрист форварда Павла Погребняка прокомментировал сообщение о намерении бывшего клуба игрока «Динамо» взыскать с футболиста 20 миллионов евро. Как отметил Михаил Прокопец, это практически невозможно осуществить на практике.

«Динамо» хочет взыскать с Погребняка 20 миллионов евро за неявку на игру? Это стандартная практика многих клубов, которые включают в контракты какие-то космические штрафы, не имеющие никаких перспектив быть взысканными, – сказал Прокопец.

Причиной расторжения контракта считается нахождение Погребняка в Турине во время матча бело-голубых против «Анжи» в рамках 20-го тура РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел
Комментарии (8)
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I_R_O_N_M_A_N
1517035728
Штраф почти 1,5 ярда - они там ******** что-ли)))
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Сильвербой
1517037038
Да понятно что этого не будет! Один пиз...л, другие теперь мусолят каждый день про этого Погребняка!
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alex1951
1517037259
Эй, нашальника! Чё вы сделали из Динамо проходной двор? Теперь мучаетесь.. Вы Динамо или кто? Не забудьте ваш покровитель - это Главная Ментура страны! А вы плачитесь...прекратите ,в конце концов куйней заниматься!
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SPACE TRUCKIN
1517040576
динаме сейчас главное от павлика-супербомбардира избавиться - 20 лямов - это так,для порядка,чтоб весомее аргументы были...
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Snek
1517056970
Был бы я рад, чтобы падгребняк обосрался и ничего с Динамо не получил, а ещё лучше, чтобы должен остался.
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кузнецов артем
1517060828
Адвокат высказался юридечиски... в контракты включают то что не будет выполнено, с такой логикой может вообще павлику не надо было зарплату платить
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Gorasul
1517073911
Менты когда деньги теряют кладут утюг на пузо. Сразу деньги находятся.
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