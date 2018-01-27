Юрист Погребняка: «У «Динамо» нет перспектив взыскать с футболиста 20 миллионов»

Юрист форварда Павла Погребняка прокомментировал сообщение о намерении бывшего клуба игрока «Динамо» взыскать с футболиста 20 миллионов евро. Как отметил Михаил Прокопец, это практически невозможно осуществить на практике.

«Динамо» хочет взыскать с Погребняка 20 миллионов евро за неявку на игру? Это стандартная практика многих клубов, которые включают в контракты какие-то космические штрафы, не имеющие никаких перспектив быть взысканными, – сказал Прокопец.

Причиной расторжения контракта считается нахождение Погребняка в Турине во время матча бело-голубых против «Анжи» в рамках 20-го тура РФПЛ.