Блан – о твите «Спартака» про «шоколадки»: «Если это была шутка, то не вижу в этой ситуации никакой проблемы»

да.Куда мир катится? Зло берёт! Джикия-грузин(тоже не белый). Играет в российском клубе. Пошутил над товарищами-они не в обиде. Значит коллектив хороший! какого х-я,спрашивается,кому надо? Неужели англосаксам? Но ведь они "второй фронт" держали? И если бы не юмор-не удержали бы..
Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан прокомментировал ситуацию с видео в твиттере «Спартака», в котором защитник Георгий Джикия назвал чернокожих легионеров клуба шоколадками.
После данного инцидента комитет по этике РФС вынес замечание Джикии и оштрафовал главу пресс-службы красно-белых Леонида Трахтенберга на 20 тысяч рублей.
– Вы тоже считаете этот инцидент проявлением дискриминации?
– Если это была шутка, то зачем вообще говорить об этом? Не вижу в этом никакой проблемы.