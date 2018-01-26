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  • Блан – о твите «Спартака» про «шоколадки»: «Если это была шутка, то не вижу в этой ситуации никакой проблемы»

Блан – о твите «Спартака» про «шоколадки»: «Если это была шутка, то не вижу в этой ситуации никакой проблемы»

26 января 2018, 14:33
5

Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан прокомментировал ситуацию с видео в твиттере «Спартака», в котором защитник Георгий Джикия назвал чернокожих легионеров клуба шоколадками.

После данного инцидента комитет по этике РФС вынес замечание Джикии и оштрафовал главу пресс-службы красно-белых Леонида Трахтенберга на 20 тысяч рублей.

– Вы тоже считаете этот инцидент проявлением дискриминации?

– Если это была шутка, то зачем вообще говорить об этом? Не вижу в этом никакой проблемы.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Блан Лоран
Комментарии (5)
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VSt
1516967181
Европейцы совсем берега потеряли со своей высосаной из пальца толерантностью. Пацаны, которые пашут вместе на поле, вместе делят и поражения и победы - теперь им ни пошутить, ни расслабиться? Теперь надо вести себя друг с другом как на официальном приеме в ООН. Никого, кроме тупых европейских чиновников, эта тема не взволновала, в т.ч и самих "шоколадок".
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Диктор
1516971057
Еще один адекватный европеец.Уважуха таким.
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Spartak 777
1516973227
Неужто в европе есть здравомыслящие ??? просто если судить по последним событиям не очень то в это верилось
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OfaZavr
1516982326
ну вот хоть кто-то понимает что это всего лишь шутка и давно пора перестать мусолить эту тему.
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за ЦСКА с 1980г
1516982512
да.Куда мир катится? Зло берёт! Джикия-грузин(тоже не белый). Играет в российском клубе. Пошутил над товарищами-они не в обиде. Значит коллектив хороший! какого х-я,спрашивается,кому надо? Неужели англосаксам? Но ведь они "второй фронт" держали? И если бы не юмор-не удержали бы..
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