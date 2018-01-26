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    Блан – о твите «Спартака» про «шоколадки»: «Если это была шутка, то не вижу в этой ситуации никакой проблемы»

    Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан прокомментировал ситуацию с видео в твиттере «Спартака», в котором защитник Георгий Джикия назвал чернокожих легионеров клуба шоколадками.

    После данного инцидента комитет по этике РФС вынес замечание Джикии и оштрафовал главу пресс-службы красно-белых Леонида Трахтенберга на 20 тысяч рублей.

    – Вы тоже считаете этот инцидент проявлением дискриминации?

    – Если это была шутка, то зачем вообще говорить об этом? Не вижу в этом никакой проблемы.

    Источник: Известия

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    26.01.2018 14:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 26 января 2018, 19:01

      да.Куда мир катится? Зло берёт! Джикия-грузин(тоже не белый). Играет в российском клубе. Пошутил над товарищами-они не в обиде. Значит коллектив хороший! какого х-я,спрашивается,кому надо? Неужели англосаксам? Но ведь они "второй фронт" держали? И если бы не юмор-не удержали бы..

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 января 2018, 18:58

      ну вот хоть кто-то понимает что это всего лишь шутка и давно пора перестать мусолить эту тему.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 26 января 2018, 16:27

      Неужто в европе есть здравомыслящие ??? просто если судить по последним событиям не очень то в это верилось

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 января 2018, 15:50

      Еще один адекватный европеец.Уважуха таким.

      4
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      Рейтинг: +1426

      VSt 26 января 2018, 14:46

      Европейцы совсем берега потеряли со своей высосаной из пальца толерантностью. Пацаны, которые пашут вместе на поле, вместе делят и поражения и победы - теперь им ни пошутить, ни расслабиться? Теперь надо вести себя друг с другом как на официальном приеме в ООН.
      Никого, кроме тупых европейских чиновников, эта тема не взволновала, в т.ч и самих "шоколадок".

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