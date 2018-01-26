Блан – о твите «Спартака» про «шоколадки»: «Если это была шутка, то не вижу в этой ситуации никакой проблемы»

Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан прокомментировал ситуацию с видео в твиттере «Спартака», в котором защитник Георгий Джикия назвал чернокожих легионеров клуба шоколадками.

После данного инцидента комитет по этике РФС вынес замечание Джикии и оштрафовал главу пресс-службы красно-белых Леонида Трахтенберга на 20 тысяч рублей.

– Вы тоже считаете этот инцидент проявлением дискриминации?

– Если это была шутка, то зачем вообще говорить об этом? Не вижу в этом никакой проблемы.