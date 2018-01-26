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    Украинский форвард Хобленко побоялся переезжать в Россию

    Нападающий «Леха» Алексей Хобленко мог оказаться в российской Премьер-лиге, но он побоялся пойти на такой шаг из-за политических проблем.

    «Вариант с «Лехом» появился в течение последних календарных матчей чемпионата. Они следили за мной, но конкретика прозвучала только после последнего матча со «Звездой». Были и другие варианты с Польшей с правом выкупа, но я выбрал «Лех», так как считаю его очень сильным клубом.

    Были и варианты из России, но туда я ехать не захотел, прежде всего из-за политической ситуации», – рассказал Хобленко.

    Ранее сообщалось, что в услугах украинца был заинтересован «Анжи».

    Источник: Football.ua

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    26.01.2018 11:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2018, 14:51

      сиди у пшеков они вас хохлов холопов рабами считали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1427

      Freyd 26 января 2018, 14:29

      Очко жим-жим:-))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 26 января 2018, 13:44

      Скорее побоялся что после просто уже не примут дома.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 26 января 2018, 13:09

      такой и игачишко

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      Parker8 26 января 2018, 13:02

      А почему это главная новость? Потому что бомбардир сранный провокатор?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 26 января 2018, 11:59

      Анжи ведь звал,не Зенит...если б денег много пообещали,перешёл бы и про политику забыл...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 26 января 2018, 11:58

      Пиаристый хлопец походу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 11:56

      Повезло РФПЛ, одним чмом будет меньше

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 26 января 2018, 11:44

      А сильно ли ты нужен ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 января 2018, 11:39

      хохлов хохлы и боятся

      5
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