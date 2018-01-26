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Украинский форвард Хобленко побоялся переезжать в Россию

26 января 2018, 11:16
11

Нападающий «Леха» Алексей Хобленко мог оказаться в российской Премьер-лиге, но он побоялся пойти на такой шаг из-за политических проблем.

«Вариант с «Лехом» появился в течение последних календарных матчей чемпионата. Они следили за мной, но конкретика прозвучала только после последнего матча со «Звездой». Были и другие варианты с Польшей с правом выкупа, но я выбрал «Лех», так как считаю его очень сильным клубом.

Были и варианты из России, но туда я ехать не захотел, прежде всего из-за политической ситуации», – рассказал Хобленко.

Ранее сообщалось, что в услугах украинца был заинтересован «Анжи».

Источник: Football.ua
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Трансферы Лех Анжи Хобленко Алексей
Комментарии (11)
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lek!
1516954681
Те кто до тебя были вроде еще живы , просто балы поднял перед своим народом .
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серега кашин
1516955997
хохлов хохлы и боятся
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Чикомас
1516956254
А сильно ли ты нужен ?
Ответить
DOCTOR PENALTY
1516956979
Повезло РФПЛ, одним чмом будет меньше
Ответить
SPACE TRUCKIN
1516957160
Анжи ведь звал,не Зенит...если б денег много пообещали,перешёл бы и про политику забыл...
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Parker8
1516960938
А почему это главная новость? Потому что бомбардир сранный провокатор?
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smersh45
1516961396
такой и игачишко
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InterMilLano1908
1516963497
Скорее побоялся что после просто уже не примут дома.
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Freyd
1516966150
Очко жим-жим:-))
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Полная Канистра
1516967475
сиди у пшеков они вас хохлов холопов рабами считали
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