Украинский форвард Хобленко побоялся переезжать в Россию

Нападающий «Леха» Алексей Хобленко мог оказаться в российской Премьер-лиге, но он побоялся пойти на такой шаг из-за политических проблем.

«Вариант с «Лехом» появился в течение последних календарных матчей чемпионата. Они следили за мной, но конкретика прозвучала только после последнего матча со «Звездой». Были и другие варианты с Польшей с правом выкупа, но я выбрал «Лех», так как считаю его очень сильным клубом.

Были и варианты из России, но туда я ехать не захотел, прежде всего из-за политической ситуации», – рассказал Хобленко.

Ранее сообщалось, что в услугах украинца был заинтересован «Анжи».