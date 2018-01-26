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    Экс-форвард «Зенита» и «Рубина» может пополнить состав «Челси»

    Нападающий «Вест Бромвича» Саломон Рондон может перейти в «Челси», сообщает Sky Sport Italia. Лондонцы находятся в поиске усиления своей атакующей линии, но переговоры о переходе форварда «Ромы» Эдина Джеко завершились ничем.

    В текущем сезоне 28-летний венесуэлец провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, забив в них пять голов и отдав один результативный пас.

    Его действующий контракт рассчитан до 2019 года. С 2012 по 2014 год Рондон выступал за «Рубин». С 2014 по 2015-й был игроком «Зенита», откуда перешел в «Вест Бромвич».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2018 10:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +982

      O-Z 26 января 2018, 17:54

      Нахер не нужен. Что за шлаком интересуются последнее время... Да даже тот самый Джеко тоже шлак уже возраст забрал его идеальные качества. Его время было когда он блистал в вольфсбурге.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 26 января 2018, 13:12

      В крайнем случае поставят его в защиту, будет врагам ноги ломать!

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 26 января 2018, 11:07

      Что-то,не блещет Рондон результативностью.... на фига,он,Челси...

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