Экс-форвард «Зенита» и «Рубина» может пополнить состав «Челси»

Нападающий «Вест Бромвича» Саломон Рондон может перейти в «Челси», сообщает Sky Sport Italia. Лондонцы находятся в поиске усиления своей атакующей линии, но переговоры о переходе форварда «Ромы» Эдина Джеко завершились ничем.

В текущем сезоне 28-летний венесуэлец провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, забив в них пять голов и отдав один результативный пас.

Его действующий контракт рассчитан до 2019 года. С 2012 по 2014 год Рондон выступал за «Рубин». С 2014 по 2015-й был игроком «Зенита», откуда перешел в «Вест Бромвич».