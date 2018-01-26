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    Моуринью оценил Санчеса в 150 миллионов

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что его клуб смог довольно дешево приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

    «Если анализировать трансферные суммы, то «Манчестер Сити», «Челси» и, думаю, даже «Эвертон» потратили тем летом больше нас.

    Но здесь стоит смотреть несколько шире. Сколько бы стоил Санчес, если бы до окончания его контракта оставалось два или три года? Думаю, не менее 100-150 миллионов фунтов.

    Так что давайте учитывать, что нам не пришлось платить эти деньги», – сказал Моуринью.

    Напомним, что в обратном направлении в «Арсенал» отправился Генрих Мхитарян.

    Источник: Goal.com

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    26.01.2018 07:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 января 2018, 14:05

      Ну, а что оставалось делать, а так поменялись обиженными и все в плюсе ))

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 26 января 2018, 11:23

      Полностью согласен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 26 января 2018, 10:03

      Проститутка португальская !!! Видели мы кто ты без покупок,как собаку выбросили по среди сезона !!!

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 26 января 2018, 09:46

      Нормальная оценка..
      "Не менее 100-150 млн"
      Брал бы шире - "Не менее 50-200 млн"

      0
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      Рейтинг: +24

      BrazzA 26 января 2018, 09:43

      Пожалуй соглашусь. Нужно же учитывать все аспекты. Думаю Санчес действительно достался МЮ за "не дорого". Генрих хороший игрок и он возможно себя еще проявит, но Алексис более убедительный и топовый.

      1
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 26 января 2018, 08:32

      Интересная мысль

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 26 января 2018, 07:13

      Пальцем в небо ткнул.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      sevenn903 > ДАША Д 26 января 2018, 07:38

      полностью согласен, а Генрих Мхитарян надеюсь себя ещё покажет в Арсенале

      2
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