Моуринью оценил Санчеса в 150 миллионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что его клуб смог довольно дешево приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

«Если анализировать трансферные суммы, то «Манчестер Сити», «Челси» и, думаю, даже «Эвертон» потратили тем летом больше нас.

Но здесь стоит смотреть несколько шире. Сколько бы стоил Санчес, если бы до окончания его контракта оставалось два или три года? Думаю, не менее 100-150 миллионов фунтов.

Так что давайте учитывать, что нам не пришлось платить эти деньги», – сказал Моуринью.

Напомним, что в обратном направлении в «Арсенал» отправился Генрих Мхитарян.