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  • Манчини: «Заболотный очень хорошо тренируется, он может быть полезным во второй половине чемпионата»

Манчини: «Заболотный очень хорошо тренируется, он может быть полезным во второй половине чемпионата»

25 января 2018, 20:58
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Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу в товарищеском матче против «Славии» (5:1).

— Меня все устроило, никаких неожиданностей. Хорошо сыграл тот состав, который вышел с первых минут. Они провели практически 70 минут, и у меня к ним нет особенных претензий.

— Можно ли расценивать то, что этот состав провел 2/3 матча, что это и есть основа?

— Нет, вы знаете — сейчас 2/3 матча провел один состав, в следующем матче, возможно, сыграет другой. Я бы не говорил о том, что это основной состав или нет. Еще рано.

— Кокорин и Заболотный забили по два мяча в двух матчах. Хороший результат?

— Да, это очень хороший результат для них, особенно для Антона Заболотного, который хорошо тренируется, хорошо работает. Он может быть очень полезным футболистом для нас во второй половине чемпионата.

— О чем говорили с Каннаваро перед матчем?

— Вы знаете, такие дружеские вопросы-ответы: «Как поживаешь? Как тебе работается? Как жизнь? Как вообще сам?» Что-то вроде того.

— Следующий матч — дружба в сторону или игра все-таки будет товарищеской?

— Товарищеский матч, да.

Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что Манчини вносит неоценимый вклад в российский футбол.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Заболотный Антон Манчини Роберто
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kotmyshka
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