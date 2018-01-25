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    Манчини: «Заболотный очень хорошо тренируется, он может быть полезным во второй половине чемпионата»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу в товарищеском матче против «Славии» (5:1).

    — Меня все устроило, никаких неожиданностей. Хорошо сыграл тот состав, который вышел с первых минут. Они провели практически 70 минут, и у меня к ним нет особенных претензий.

    — Можно ли расценивать то, что этот состав провел 2/3 матча, что это и есть основа?

    — Нет, вы знаете — сейчас 2/3 матча провел один состав, в следующем матче, возможно, сыграет другой. Я бы не говорил о том, что это основной состав или нет. Еще рано.

    — Кокорин и Заболотный забили по два мяча в двух матчах. Хороший результат?

    — Да, это очень хороший результат для них, особенно для Антона Заболотного, который хорошо тренируется, хорошо работает. Он может быть очень полезным футболистом для нас во второй половине чемпионата.

    — О чем говорили с Каннаваро перед матчем?

    — Вы знаете, такие дружеские вопросы-ответы: «Как поживаешь? Как тебе работается? Как жизнь? Как вообще сам?» Что-то вроде того.

    — Следующий матч — дружба в сторону или игра все-таки будет товарищеской?

    — Товарищеский матч, да.

    Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что Манчини вносит неоценимый вклад в российский футбол.

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.01.2018 20:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 25 января 2018, 22:51

      а может и не быть..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 25 января 2018, 22:12

      В третьей трети чемпионата...

      0
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