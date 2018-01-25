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    Фурсенко —  о Манчини: «Трудно оценить тот вклад, который он вносит в российский футбол»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о работе главного тренера команды Роберто Манчини.

    «Под нагрузкой всегда тяжело, но меня особо радует молодежь, которая очень хорошо играет. Есть кому в будущем заменить ветеранов.

    Команда эффективно работает. Тренировки на загляденье, очень много тактики. Причем Манчини буквально за руку водит молодых, показывает, что надо делать. Трудно оценить тот вклад, который он вносит уже сейчас в российский футбол. Роберто меня все время пытается научить тому, что русским футболистам надо больше уделять внимания. Говорит о том, что нам надо хорошо сыграть на чемпионате мира. Я так понимаю, что для него это приоритет номер один.

    Абсолютно спокойно отношусь к слухам об уходе Манчини. Футбола без слухов не бывает. Слухи, обсуждения, недовольства судьями — это составной элемент игры. Чем больше недовольства и слухов, тем популярнее становится футбол», — сказал Фурсенко.

    Ранее сообщалось, что Манчини на время ЧМ-2018 может возглавить сборную Австралии.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.01.2018 20:42
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 января 2018, 11:00

      Он очень напоминает своего старшего товарища.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 26 января 2018, 08:46

      Ничего особого Манчини в российский футбол и не привнес, на покупал аргентинцев, хотя Зенит того поколения Аршавина, Кержакова и остальных был куда сильнее чем этот и даже смотреть было приятней, чем сейчас!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Енисей - чемпион ! 26 января 2018, 06:45

      Два дебила , *****...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 26 января 2018, 04:01

      Даже не смог дочитать этот бред...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 26 января 2018, 01:55

      Что творится в башке у этого психа? Остановите самолёт я слезу...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 25 января 2018, 23:44

      Полнейший бред читать противно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 25 января 2018, 23:15

      http://ipic.su/img/img7/fs/tradicii2.1516911273.jpg

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 января 2018, 22:41

      Он ещё и крестиком вышивать умеет!Не парень,орёл!

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 25 января 2018, 22:39

      "Чем больше недовольства и слухов, тем популярнее становится футбол», — сказал Фурсенко."
      Категорически не согласен. Футбол красив командной игрой. Приятно смотреть, когда команда играет как часы. А голы - это вишенка на торте, бриллиант в короне.
      А если останутся одни слухи и недовольство, то трибуны будут пустыми. Фурсенко, а ты куда нас тянеш?

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 января 2018, 21:58

      Вклад Манчини сопоставим с "вкладом" в российский футбол господина Фурсенко

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