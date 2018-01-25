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  • Фурсенко —  о Манчини: «Трудно оценить тот вклад, который он вносит в российский футбол»

Фурсенко —  о Манчини: «Трудно оценить тот вклад, который он вносит в российский футбол»

25 января 2018, 20:42
22

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о работе главного тренера команды Роберто Манчини.

«Под нагрузкой всегда тяжело, но меня особо радует молодежь, которая очень хорошо играет. Есть кому в будущем заменить ветеранов.

Команда эффективно работает. Тренировки на загляденье, очень много тактики. Причем Манчини буквально за руку водит молодых, показывает, что надо делать. Трудно оценить тот вклад, который он вносит уже сейчас в российский футбол. Роберто меня все время пытается научить тому, что русским футболистам надо больше уделять внимания. Говорит о том, что нам надо хорошо сыграть на чемпионате мира. Я так понимаю, что для него это приоритет номер один.

Абсолютно спокойно отношусь к слухам об уходе Манчини. Футбола без слухов не бывает. Слухи, обсуждения, недовольства судьями — это составной элемент игры. Чем больше недовольства и слухов, тем популярнее становится футбол», — сказал Фурсенко.

Ранее сообщалось, что Манчини на время ЧМ-2018 может возглавить сборную Австралии.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Фурсенко Сергей
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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shinnik
1516902379
Шатова и Дзюбу..он тоже "сделал" для российского футбола?
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insider_retro
1516902614
Руководство довольно, а у болельщиков пока разноплановый подход к оценке деятельности коуча! Наблюдатели со стороны, даже более негативно настроены в оценке. Вклад целесообразнее оценить позже, по каким-нибудь рубежным результатам! Бравая молодёжь - это не показатель работы Манчини. Ждёмссс. ИМХО
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RedWhiteFans2
1516904140
Тут Фурсенко дунул в прессу что-то бредовое, чтоб не забывали что он вообще есть.
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mihail200606
1516904765
трудно оценить то, чего нет...
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ВЛАДИВОСТОК
1516905192
Я И ТАК ПОНИМАЛ ЧТО ФУРСЕНКО С ГОЛОВОЙ НЕ ДРУЖИТ............но теперь уверен...........что дыра в голове , о каких то не существующих успехах говорит.......
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+50/-50
1516909195
"Чем больше недовольства и слухов, тем популярнее становится футбол», — сказал Фурсенко." Категорически не согласен. Футбол красив командной игрой. Приятно смотреть, когда команда играет как часы. А голы - это вишенка на торте, бриллиант в короне. А если останутся одни слухи и недовольство, то трибуны будут пустыми. Фурсенко, а ты куда нас тянеш?
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Gullit 76
1516909313
Он ещё и крестиком вышивать умеет!Не парень,орёл!
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Tostao
1516911317
http://ipic.su/img/img7/fs/tradicii2.1516911273.jpg
Ответить
anatolich72
1516913053
Полнейший бред читать противно.
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InterMilLano1908
1516928474
Даже не смог дочитать этот бред...
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