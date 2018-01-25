Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о работе главного тренера команды Роберто Манчини.

«Под нагрузкой всегда тяжело, но меня особо радует молодежь, которая очень хорошо играет. Есть кому в будущем заменить ветеранов.

Команда эффективно работает. Тренировки на загляденье, очень много тактики. Причем Манчини буквально за руку водит молодых, показывает, что надо делать. Трудно оценить тот вклад, который он вносит уже сейчас в российский футбол. Роберто меня все время пытается научить тому, что русским футболистам надо больше уделять внимания. Говорит о том, что нам надо хорошо сыграть на чемпионате мира. Я так понимаю, что для него это приоритет номер один.

Абсолютно спокойно отношусь к слухам об уходе Манчини. Футбола без слухов не бывает. Слухи, обсуждения, недовольства судьями — это составной элемент игры. Чем больше недовольства и слухов, тем популярнее становится футбол», — сказал Фурсенко.

Ранее сообщалось, что Манчини на время ЧМ-2018 может возглавить сборную Австралии.