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    Гиггз хочет видеть Скоулза в тренерском штабе сборной Уэльса

    Новый главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз рассчитывает пригласить в свой тренерский штаб бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза. Тот может занять должность ассистента главного тренера.

    «Я часто говорю со Скоулзом. Виделся с ним в эту субботу. Но я разговариваю не только с ним, а с большим количеством людей, однако имена называть не хочу. Очевидно, что я хорошо знаю Скоулза. Посмотрим, что из этого выйдет», – заявил специалист.

    Напомним, что Гиггз возглавил сборную Уэльса 15 января.

    Источник: Mirror.co.uk

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    25.01.2018 09:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 25 января 2018, 11:58

      На месте Гиггза, я бы тоже хотел видеть Скоулза в штабе, ещё бы Роя Кина)))

      1
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      Рейтинг: +13

      petrovich66 25 января 2018, 11:41

      Вот и сборную России тренировали бы харизматичные ребята, с блестящей карьерой!!!! Аленичев, Тихонов и Титов!
      Семак, Алдонин и Хомуха! Лоськов, Смертин и Сенников! может толку больше было бы от команды тренеров единомышленников!

      0
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      Рейтинг: +13

      petrovich66 25 января 2018, 11:39

      Два красавца!!! Сделают команду-бульдогов))))

      0
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      Рейтинг: +1811

      gor77 25 января 2018, 11:19

      Ещё добавить Дэвида Бекхэма, Ники Батта, Фила и Гари Невилл и тогда весь "Класс 92" вновь будут вместе!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 января 2018, 10:49

      хорошо будет если у таких отличных игроков вместе получиться сделать что-то значимое.

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 января 2018, 10:07

      Эта пара со временем сможет сделать, наверное, самую бойцовую и неуступчивую команду! Не знаю, как там будет обстоять дело с тактическими изысками, но в плане мотивации и самоотдачи на поле, Уэльсу не будет равных!!

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 января 2018, 10:07

      Собирается банда!

      2
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