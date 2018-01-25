Гиггз хочет видеть Скоулза в тренерском штабе сборной Уэльса

Новый главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз рассчитывает пригласить в свой тренерский штаб бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза. Тот может занять должность ассистента главного тренера.

«Я часто говорю со Скоулзом. Виделся с ним в эту субботу. Но я разговариваю не только с ним, а с большим количеством людей, однако имена называть не хочу. Очевидно, что я хорошо знаю Скоулза. Посмотрим, что из этого выйдет», – заявил специалист.

Напомним, что Гиггз возглавил сборную Уэльса 15 января.