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Гиггз – главный тренер сборной Уэльса

15 января 2018, 17:22
9

Футбольная ассоциация Уэльса объявила о назначении Райана Гиггза на пост главного тренера национальной команды. Со специалистом заключен контракт сроком на четыре года.

На этой должности 44-летний тренер сменил Криса Коулмэна, не сумевшего вывести валлийцев в финальную стадию чемпионата мира-2018.

Напомним, в 2014 году Гиггз в течение некоторого времени исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Позже входил в тренерский штаб манкунианцев во главе с Луи ван Гаалом.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Уэльс Гиггз Райан
Комментарии (9)
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sandutzu
1516027167
удачи Райан!
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Аид666
1516028102
удачи, человек-легенда!
Ответить
nik_59
1516028505
Удачи!
Ответить
swot1205
1516028863
вот это будет интересно. удачи Райан!
Ответить
alex kidn
1516029536
Сколько много звезд, которые вот только недавно играли, уже возглавляют супер клубы и свои сборные
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Mr_Murder
1516030354
пожелаю удачи -супер игроку!!
Ответить
ASG
1516030779
охрететь, гигзу уже 45, он же только в футбол играл! как быстро время летит
Ответить
OfaZavr
1516032760
очень интересно будет посмотреть как у него получиться, надеюсь вырастит в хорошего тренера.
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YRLV88
1516042687
Удачи Райану на новом месте работы и хороших результатов со сборной
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