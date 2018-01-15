Гиггз – главный тренер сборной Уэльса

Футбольная ассоциация Уэльса объявила о назначении Райана Гиггза на пост главного тренера национальной команды. Со специалистом заключен контракт сроком на четыре года.

На этой должности 44-летний тренер сменил Криса Коулмэна, не сумевшего вывести валлийцев в финальную стадию чемпионата мира-2018.

Напомним, в 2014 году Гиггз в течение некоторого времени исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Позже входил в тренерский штаб манкунианцев во главе с Луи ван Гаалом.