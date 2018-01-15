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    Гиггз – главный тренер сборной Уэльса

    Футбольная ассоциация Уэльса объявила о назначении Райана Гиггза на пост главного тренера национальной команды. Со специалистом заключен контракт сроком на четыре года.

    На этой должности 44-летний тренер сменил Криса Коулмэна, не сумевшего вывести валлийцев в финальную стадию чемпионата мира-2018.

    Напомним, в 2014 году Гиггз в течение некоторого времени исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Позже входил в тренерский штаб манкунианцев во главе с Луи ван Гаалом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2018 17:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17330

      YRLV88 15 января 2018, 21:58

      Удачи Райану на новом месте работы и хороших результатов со сборной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 января 2018, 19:12

      очень интересно будет посмотреть как у него получиться, надеюсь вырастит в хорошего тренера.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +371

      ASG 15 января 2018, 18:39

      охрететь, гигзу уже 45, он же только в футбол играл! как быстро время летит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 15 января 2018, 18:32

      пожелаю удачи -супер игроку!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 15 января 2018, 18:18

      Сколько много звезд, которые вот только недавно играли, уже возглавляют супер клубы и свои сборные

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 15 января 2018, 18:07

      вот это будет интересно. удачи Райан!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      nik_59 15 января 2018, 18:01

      Удачи!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 15 января 2018, 17:55

      удачи, человек-легенда!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +475

      sandutzu 15 января 2018, 17:39

      удачи Райан!

      4
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