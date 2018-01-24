Глава банка ВТБ: «Футбольный клуб «Динамо» на сегодня не очень успешный проект. У хоккея более хорошие перспективы»

Глава банка ВТБ Андрей Костин рассказал о финансовой поддержке «Динамо».

Напомним, в конце 2016 года ВТБ за рубль продал пакет акций московского клуба центральному совету общества «Динамо». По условиям контракта, банк будет в течение трех лет оказывать команде финансовую помощь и выплатит за этот срок более 10 миллиардов рублей.

«Пока мы в рамках этого контракта посмотрим, что будет с российским футболом, но хоккей, наверное, имеет более хорошие перспективы. Мы не отказываемся от помощи и не будем бросать начатые дела, но при условии, что эти проекты будут успешными.

Футбольный клуб «Динамо» на сегодня не очень успешный проект, ассоциация с ним не добавляет нам ничего хорошего. Если проект этот будет успешным, то мы будем его дальше финансировать, если так не будет – у нас, конечно, желания будет меньше», – сказал Костин.