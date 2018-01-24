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  • Глава банка ВТБ: «Футбольный клуб «Динамо» на сегодня не очень успешный проект. У хоккея более хорошие перспективы»

Глава банка ВТБ: «Футбольный клуб «Динамо» на сегодня не очень успешный проект. У хоккея более хорошие перспективы»

24 января 2018, 21:15
11

Глава банка ВТБ Андрей Костин рассказал о финансовой поддержке «Динамо».

Напомним, в конце 2016 года ВТБ за рубль продал пакет акций московского клуба центральному совету общества «Динамо». По условиям контракта, банк будет в течение трех лет оказывать команде финансовую помощь и выплатит за этот срок более 10 миллиардов рублей.

«Пока мы в рамках этого контракта посмотрим, что будет с российским футболом, но хоккей, наверное, имеет более хорошие перспективы. Мы не отказываемся от помощи и не будем бросать начатые дела, но при условии, что эти проекты будут успешными.

Футбольный клуб «Динамо» на сегодня не очень успешный проект, ассоциация с ним не добавляет нам ничего хорошего. Если проект этот будет успешным, то мы будем его дальше финансировать, если так не будет – у нас, конечно, желания будет меньше», – сказал Костин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (11)
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RedWhiteFans2
1516818732
Так же как глава ВТБ Костин - неудачный проектировщик банковской системы.
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InterMilLano1908
1516820099
Хоккей умирает как спорт во всем мире АЛЁ! Какой хоккей...
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Егор Велунов
1516827764
Главный спонсор футбольного клуба, один из виновников футбольного провала. Ставят блатных людей на финансы в футбольных клубах,а потом вопят о неудачах. С одной стороны Москва перенасыщена футбольными клубами, с другой при хорошем качественном труде с болельщиками можно много добиться. Но для этого надо ставить во главе клубов профессионалов, не заниматься трепотнёй о неудачах. Можно вырастить своих, искать надо. Уверен что они есть.
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Sergej-74
1516830686
ну спонсируйте хоть хоккей в нормальном объеме
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Свинарникднище
1516833762
А у нас есть финансово выгодные клубы для вложения?единственный выгодный для вложения клуб-этл свинарник,да только не для финансов,а xepoв им в рот или жопу
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нейтральныйкакникто
1516844638
Банк ВТБ , как и все другие - очень даже неуспешные проекты. Существуют за счёт дотаций -вливаний государства и за счёт грабежа населения России
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OfaZavr
1516864454
сами сначала поступили так с командой а потом конечно хоккейный успешнее ведь футбольное Динамо сейчас то еще не оправилось от произошедшего.
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FanatSerj
1516872872
а ты то чего такой недовольный, с тобой что ли не поделились когда бабло пиляли?
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