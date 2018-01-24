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    Глава банка ВТБ: «Футбольный клуб «Динамо» на сегодня не очень успешный проект. У хоккея более хорошие перспективы»

    Глава банка ВТБ Андрей Костин рассказал о финансовой поддержке «Динамо».

    Напомним, в конце 2016 года ВТБ за рубль продал пакет акций московского клуба центральному совету общества «Динамо». По условиям контракта, банк будет в течение трех лет оказывать команде финансовую помощь и выплатит за этот срок более 10 миллиардов рублей.

    «Пока мы в рамках этого контракта посмотрим, что будет с российским футболом, но хоккей, наверное, имеет более хорошие перспективы. Мы не отказываемся от помощи и не будем бросать начатые дела, но при условии, что эти проекты будут успешными.

    Футбольный клуб «Динамо» на сегодня не очень успешный проект, ассоциация с ним не добавляет нам ничего хорошего. Если проект этот будет успешным, то мы будем его дальше финансировать, если так не будет – у нас, конечно, желания будет меньше», – сказал Костин.

    Источник: ТАСС

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    24.01.2018 21:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 января 2018, 12:34

      а ты то чего такой недовольный, с тобой что ли не поделились когда бабло пиляли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 января 2018, 10:14

      сами сначала поступили так с командой а потом конечно хоккейный успешнее ведь футбольное Динамо сейчас то еще не оправилось от произошедшего.

      2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 25 января 2018, 04:43

      Банк ВТБ , как и все другие - очень даже неуспешные проекты. Существуют за счёт дотаций -вливаний государства и за счёт грабежа населения России

      1
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    • ...
      Рейтинг: -211

      Свинарникднище 25 января 2018, 01:42

      А у нас есть финансово выгодные клубы для вложения?единственный выгодный для вложения клуб-этл свинарник,да только не для финансов,а xepoв им в рот или жопу

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 25 января 2018, 00:51

      ну спонсируйте хоть хоккей в нормальном объеме

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 25 января 2018, 00:02

      Главный спонсор футбольного клуба, один из виновников футбольного провала. Ставят блатных людей на финансы в футбольных клубах,а потом вопят о неудачах. С одной стороны Москва перенасыщена футбольными клубами, с другой при хорошем качественном труде с болельщиками можно много добиться. Но для этого надо ставить во главе клубов профессионалов, не заниматься трепотнёй о неудачах. Можно вырастить своих, искать надо. Уверен что они есть.

      2
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 24 января 2018, 21:54

      Хоккей умирает как спорт во всем мире АЛЁ! Какой хоккей...

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 января 2018, 21:32

      Так же как глава ВТБ Костин - неудачный проектировщик банковской системы.

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