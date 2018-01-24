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    Главный тренер сборной Хорватии: «В группе с испанцами и англичанами мы не аутсайдеры»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мыслями после жеребьевки группового этапа Лиги наций. Шахматные, напомним, сыграют с испанцами и англичанами.

    «Нам предстоят встречи с двумя командами, играющими в зрелищный футбол. О матчах со сборными Испании и Англии можно только мечтать. Так что у нас будут четыре потрясающих поединка, нам нужно провести их на максимуме.

    Мы никого не боимся и не чувствуем себя аутсайдерами. Мы вправе рассчитывать на положительный результат», – сказал Далич.

    Лига наций стартует в сентябре.

    Источник: УЕФА

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    24.01.2018 18:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 января 2018, 19:02

      Очень достойное заявление.

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