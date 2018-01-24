Главный тренер сборной Хорватии: «В группе с испанцами и англичанами мы не аутсайдеры»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мыслями после жеребьевки группового этапа Лиги наций. Шахматные, напомним, сыграют с испанцами и англичанами.

«Нам предстоят встречи с двумя командами, играющими в зрелищный футбол. О матчах со сборными Испании и Англии можно только мечтать. Так что у нас будут четыре потрясающих поединка, нам нужно провести их на максимуме.

Мы никого не боимся и не чувствуем себя аутсайдерами. Мы вправе рассчитывать на положительный результат», – сказал Далич.

Лига наций стартует в сентябре.