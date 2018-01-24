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    Колосков: «Федун предложил сократить число клубов РФПЛ? Лучше, чем двухкруговая система с 16 командами, нет»

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предложении владельца «Спартака» Леонида Федуна сократить число команд в РФПЛ.

    Отметим, что клубы Премьер-лиги негативно оценили данную инициативу.

    – Вы наверняка знакомы с революционными предложениями владельца «Спартака» Леонида Федуна. Он предлагает сократить число команд в РФПЛ до 14 и на втором этапе чемпионата делить их на две семерки. Одна борется за медали и попадание в еврокубки, вторая – за выживание. Что скажете?

    – Я в футболе 26 лет и прошел, пожалуй, все возможные реорганизации. Лучше, чем двухкруговая система с 16 командами, нет. Здесь мы учитываем и погодные условия, и уровень развития футбола в регионах, и наличие нужного количества квалифицированных футболистов и тренерских кадров, и возможности финансирования.

    Также помним про загруженность в еврокубках и игры различных сборных. Леонид Арнольдович ратует за увеличение числа домашних матчей. Но ведь есть кубок страны, второй по престижности российский турнир! Дойдите до финала и получите три-четыре дополнительных встречи на своих стадионах. Ведь обладатель кубка входит в историю. И клуб, и все его футболисты.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.01.2018 14:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 24 января 2018, 19:38

      Критикуешь - предлагай свое.

      2
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 24 января 2018, 18:54

      Наверное так, если сократить раз в десять-двадцать контракты нашим бездельникам и брать легионеров уровня Халка.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 января 2018, 18:43

      поддерживаю, сейчас самая нормальная система розыгрыша.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 24 января 2018, 18:32

      Согласен. Но при условии, что 16 команд достаточны по финансам и в ФНЛ с десяток тоже. Иначе, фикция и продажа очков.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 января 2018, 15:35

      Надо поднимать уровень российского футбола,а не заниматься количественным составом РФПЛ.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > zigbert 24 января 2018, 17:13

      Какой можно показать уровень в Хабаровске, где снега по колено на поле и мороз - 20?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 24 января 2018, 15:32

      Заткнись олень. Сделай чемпионат мск с десятью кругами и сиди ровно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 января 2018, 15:12

      "...Лучше, чем двухкруговая система с 16 командами, нет..."
      Выходит, недоразвитая Англия, Германия и некоторые другие, не поспевают за консервативным полётом мысли Колоскова...)) Содержат по 18-20 команд и пребывают в неведении...
      Сказано не на тему увеличения-уменьшения, а про непоколебимость подходов чиновников...

      6
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > insider_retro 24 января 2018, 15:36

      не совсем! Россия более территориальная страна. Тут нужно больше учитывать время на переезды и перелёты. + климат! Площадь Англии 130 000 кв км.
      площадь Саратовской обл 101 000 кв км. Волгоградская обл. 112 000 кв км.
      Эти две области 31 и 32 место по площади территории в России.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Отчаянный Пердун 24 января 2018, 15:43

      Когда наши чиновники пытаются соображать, то они больше хотят понравится УЕФА и соответствовать еуростандартам... Когда переходили на осень-весну, думали совсем мало, исследования не проводили... Привыкли штампами крупные дела вершить, а думать и аргументировать не желают...
      Поэтому либо сравниваться с Еуропой, либо нет!!! Без двойных подходов и измерения площадей и сравнения климата!!...))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 января 2018, 15:03

      Колосок все еще в СССР, а надо уже давно жить нынешними реалиями и журналюгам не стоит спрашивать у древних как сейчас лучше жить

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 января 2018, 14:48

      Очень хочется увидеть когда у нас будет 20команд в Рфпл 20фнл 20лига1 20пфл и по 20 в каждой из региональных лиг

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > кузнецов артем 24 января 2018, 15:05

      в России такого никогда не будет просто не кому на эти команды ходить в стране только в трех четырех городах более менее ходят на матчи тогда спрашивается кто и за какой хрен их будет содержать

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