Колосков: «Федун предложил сократить число клубов РФПЛ? Лучше, чем двухкруговая система с 16 командами, нет»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предложении владельца «Спартака» Леонида Федуна сократить число команд в РФПЛ.

Отметим, что клубы Премьер-лиги негативно оценили данную инициативу.

– Вы наверняка знакомы с революционными предложениями владельца «Спартака» Леонида Федуна. Он предлагает сократить число команд в РФПЛ до 14 и на втором этапе чемпионата делить их на две семерки. Одна борется за медали и попадание в еврокубки, вторая – за выживание. Что скажете?

– Я в футболе 26 лет и прошел, пожалуй, все возможные реорганизации. Лучше, чем двухкруговая система с 16 командами, нет. Здесь мы учитываем и погодные условия, и уровень развития футбола в регионах, и наличие нужного количества квалифицированных футболистов и тренерских кадров, и возможности финансирования.

Также помним про загруженность в еврокубках и игры различных сборных. Леонид Арнольдович ратует за увеличение числа домашних матчей. Но ведь есть кубок страны, второй по престижности российский турнир! Дойдите до финала и получите три-четыре дополнительных встречи на своих стадионах. Ведь обладатель кубка входит в историю. И клуб, и все его футболисты.