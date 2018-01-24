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  • Колосков: «Федун предложил сократить число клубов РФПЛ? Лучше, чем двухкруговая система с 16 командами, нет»

Колосков: «Федун предложил сократить число клубов РФПЛ? Лучше, чем двухкруговая система с 16 командами, нет»

24 января 2018, 14:12
13

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предложении владельца «Спартака» Леонида Федуна сократить число команд в РФПЛ.

Отметим, что клубы Премьер-лиги негативно оценили данную инициативу.

– Вы наверняка знакомы с революционными предложениями владельца «Спартака» Леонида Федуна. Он предлагает сократить число команд в РФПЛ до 14 и на втором этапе чемпионата делить их на две семерки. Одна борется за медали и попадание в еврокубки, вторая – за выживание. Что скажете?

– Я в футболе 26 лет и прошел, пожалуй, все возможные реорганизации. Лучше, чем двухкруговая система с 16 командами, нет. Здесь мы учитываем и погодные условия, и уровень развития футбола в регионах, и наличие нужного количества квалифицированных футболистов и тренерских кадров, и возможности финансирования.

Также помним про загруженность в еврокубках и игры различных сборных. Леонид Арнольдович ратует за увеличение числа домашних матчей. Но ведь есть кубок страны, второй по престижности российский турнир! Дойдите до финала и получите три-четыре дополнительных встречи на своих стадионах. Ведь обладатель кубка входит в историю. И клуб, и все его футболисты.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (13)
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кузнецов артем
1516794523
Очень хочется увидеть когда у нас будет 20команд в Рфпл 20фнл 20лига1 20пфл и по 20 в каждой из региональных лиг
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Garrincha58
1516795405
Колосок все еще в СССР, а надо уже давно жить нынешними реалиями и журналюгам не стоит спрашивать у древних как сейчас лучше жить
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insider_retro
1516795923
"...Лучше, чем двухкруговая система с 16 командами, нет..." Выходит, недоразвитая Англия, Германия и некоторые другие, не поспевают за консервативным полётом мысли Колоскова...)) Содержат по 18-20 команд и пребывают в неведении... Сказано не на тему увеличения-уменьшения, а про непоколебимость подходов чиновников...
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Axe111
1516797122
Заткнись олень. Сделай чемпионат мск с десятью кругами и сиди ровно
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zigbert
1516797344
Надо поднимать уровень российского футбола,а не заниматься количественным составом РФПЛ.
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Приус
1516807920
Согласен. Но при условии, что 16 команд достаточны по финансам и в ФНЛ с десяток тоже. Иначе, фикция и продажа очков.
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OfaZavr
1516808614
поддерживаю, сейчас самая нормальная система розыгрыша.
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Братья Васильевы
1516809284
Наверное так, если сократить раз в десять-двадцать контракты нашим бездельникам и брать легионеров уровня Халка.
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Куртуазные манеры
1516811921
Критикуешь - предлагай свое.
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