Винисиус не торопится переходить в «Реал» из «Фламенго»

Нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор не планирует в ближайшее время менять прописку на «Реал». Ранее сообщалось, что стороны достигли договоренности о переходе 17-летнего футболиста.

«В мои планы входит продолжение выступления за «Фламенго», чтобы приобрести нужный опыт. Хочу помочь «Фламенго» решить свои задачи.

Сейчас я не могу знать, как будут развиваться события, но если бы это зависело от меня, то предпочел бы остаться во «Фламенго» и быть полезным тем, кто всегда был полезен мне. Мне надо многое дать этому клубу», – приводит слова Винисиуса Globo Esporte.