Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Винисиус не торопится переходить в «Реал» из «Фламенго»

    Нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор не планирует в ближайшее время менять прописку на «Реал». Ранее сообщалось, что стороны достигли договоренности о переходе 17-летнего футболиста.

    «В мои планы входит продолжение выступления за «Фламенго», чтобы приобрести нужный опыт. Хочу помочь «Фламенго» решить свои задачи.

    Сейчас я не могу знать, как будут развиваться события, но если бы это зависело от меня, то предпочел бы остаться во «Фламенго» и быть полезным тем, кто всегда был полезен мне. Мне надо многое дать этому клубу», – приводит слова Винисиуса Globo Esporte.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2018 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11