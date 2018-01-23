«Динамо» не обращалось в РФС по вопросу увольнения Погребняка

Гендиректор общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал возможный уход Павла Погребняка из «Динамо».

«Насколько я знаю, «Динамо» официально не обращалось в Палату по разрешению споров РФС по ситуации с Погребняком. Посмотрим, что будет дальше.

Но на данный момент таких сигналов мне не поступает. Ничего не происходит. Может быть, какие-то новости появятся в ближайшие дни. Посмотрим», – сказал Зотов.

Увольнение форварда рассматривается в контексте его нахождения в Турине во время матча 9 тура РФПЛ против «Анжи». Сообщалось, что футболист может заплатить штраф в размере 20 миллионов евро.