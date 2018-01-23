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    «Динамо» не обращалось в РФС по вопросу увольнения Погребняка

    Гендиректор общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал возможный уход Павла Погребняка из «Динамо».

    «Насколько я знаю, «Динамо» официально не обращалось в Палату по разрешению споров РФС по ситуации с Погребняком. Посмотрим, что будет дальше.

    Но на данный момент таких сигналов мне не поступает. Ничего не происходит. Может быть, какие-то новости появятся в ближайшие дни. Посмотрим», – сказал Зотов.

    Увольнение форварда рассматривается в контексте его нахождения в Турине во время матча 9 тура РФПЛ против «Анжи». Сообщалось, что футболист может заплатить штраф в размере 20 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2018 19:24
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