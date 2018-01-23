Колосков: «Разве мы должны оправдываться перед западными СМИ за чью-то дружескую шутку?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свое мнение насчет решения комитет по этике РФС по поводу слов защитника «Спартака» Георгия Джикии в адрес бразильских игроков команды.

В субботу, 13 января, в официальном твиттере красно-белых появилось видео, на котором Джикия назвал Луиса Адриано, Фернандо и Педро Рошу «шоколадками, тающими на солнце». Это вызвало бурю недовольства в западных СМИ, обвинивших московский клуб в расизме по отношению к собственным футболистам.

Сегодня комитет по этике вынес россиянину замечание и оштрафовал директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонида Трахтенберга на 20 тысяч рублей.

«Раз вынесли на заседание, какое-то решение должно было быть. Это оптимальный выход из ситуации. Намек на то, чтобы в следующий раз шутили поаккуратнее.

Абсолютно неправильно, что мы оправдываемся из-за бучи в английских СМИ. Они нас провоцируют на ответные вещи, мы начинаем суетиться, принимать какие-то решения. А им только это и надо. Пошутил человек по-дружески. Англичане растиражировали, мы подхватили. Создали проблему сами себе.

Впредь надо быть аккуратнее либо просто игнорировать», – сказал Колосков.