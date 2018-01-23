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    Колосков: «Разве мы должны оправдываться перед западными СМИ за чью-то дружескую шутку?»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свое мнение насчет решения комитет по этике РФС по поводу слов защитника «Спартака» Георгия Джикии в адрес бразильских игроков команды.

    В субботу, 13 января, в официальном твиттере красно-белых появилось видео, на котором Джикия назвал Луиса Адриано, Фернандо и Педро Рошу «шоколадками, тающими на солнце». Это вызвало бурю недовольства в западных СМИ, обвинивших московский клуб в расизме по отношению к собственным футболистам.

    Сегодня комитет по этике вынес россиянину замечание и оштрафовал директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонида Трахтенберга на 20 тысяч рублей.

    «Раз вынесли на заседание, какое-то решение должно было быть. Это оптимальный выход из ситуации. Намек на то, чтобы в следующий раз шутили поаккуратнее.

    Абсолютно неправильно, что мы оправдываемся из-за бучи в английских СМИ. Они нас провоцируют на ответные вещи, мы начинаем суетиться, принимать какие-то решения. А им только это и надо. Пошутил человек по-дружески. Англичане растиражировали, мы подхватили. Создали проблему сами себе.

    Впредь надо быть аккуратнее либо просто игнорировать», – сказал Колосков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.01.2018 18:12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +478

      R-W_warrior 23 января 2018, 23:37

      Ага,НатеВамИз-подКровати.Наглосаксы в своё время на разных континентах повырезали пол-мира "небелых", всё у них было тип-топ,и вдруг кричат про расизм....Это по меньшей мере-лицемерие.В придачу к обычной наглости.

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 23 января 2018, 23:28

      Как же не оправдываться перед английскими СМИ? Если не оправдываться, они рассердятся и скажут своему хозяину. Тогда наших спортсменов не только к олимпийским играм но и к футбольным еврокубкам допускать перестанут. (Хотел бы я, господа, чтобы это была шутка!).

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 23:07

      Вяч. Ив. ПРАВ !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 23 января 2018, 21:29

      Питерская жополизовская власть, где твой медный таз?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 января 2018, 21:22

      Дедушка поздно проснулся. Все глупости уже сделаны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      Антимат 23 января 2018, 21:00

      Докатились дальше некуда.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 23 января 2018, 20:57

      Сталина не хватает.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 23 января 2018, 20:48

      Уже позорно смотреть как любое чмо о нас ноги вытирает.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 23 января 2018, 20:10

      мы просто должны послать их всех на х....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 23 января 2018, 19:24

      А они не шутят, смотрите на Олимпиаде на норвежцев астматиков
      Из-за маразматиков.

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