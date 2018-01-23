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  • Колосков: «Разве мы должны оправдываться перед западными СМИ за чью-то дружескую шутку?»

Колосков: «Разве мы должны оправдываться перед западными СМИ за чью-то дружескую шутку?»

23 января 2018, 18:12
15

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свое мнение насчет решения комитет по этике РФС по поводу слов защитника «Спартака» Георгия Джикии в адрес бразильских игроков команды.

В субботу, 13 января, в официальном твиттере красно-белых появилось видео, на котором Джикия назвал Луиса Адриано, Фернандо и Педро Рошу «шоколадками, тающими на солнце». Это вызвало бурю недовольства в западных СМИ, обвинивших московский клуб в расизме по отношению к собственным футболистам.

Сегодня комитет по этике вынес россиянину замечание и оштрафовал директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонида Трахтенберга на 20 тысяч рублей.

«Раз вынесли на заседание, какое-то решение должно было быть. Это оптимальный выход из ситуации. Намек на то, чтобы в следующий раз шутили поаккуратнее.

Абсолютно неправильно, что мы оправдываемся из-за бучи в английских СМИ. Они нас провоцируют на ответные вещи, мы начинаем суетиться, принимать какие-то решения. А им только это и надо. Пошутил человек по-дружески. Англичане растиражировали, мы подхватили. Создали проблему сами себе.

Впредь надо быть аккуратнее либо просто игнорировать», – сказал Колосков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Джикия Георгий Фернандо Роша Педро
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ufos73
1516721269
Колоскова в КДК, Гришорьянц пусть сосет в других местах!
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Полная Канистра
1516722678
колоскову не помешало бы банер повесить перед своей конторой со словами Евсеева после встречи с Уэльсом там много писать не надо всего 2 слова из 6 букв и фигу
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OfaZavr
1516723731
верно говорит, зачем наши это тоже подхватили да еще и разбирательство устроили надо послать их куда подальше вместе с их придирками.
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zigbert
1516723971
Все по делу ,добавить нечего.
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subbotaspartak
1516724667
А они не шутят, смотрите на Олимпиаде на норвежцев астматиков Из-за маразматиков.
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aaaaahhhh
1516727429
мы просто должны послать их всех на х....
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Приус
1516729724
Уже позорно смотреть как любое чмо о нас ноги вытирает.
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Одинокий волк Маквейд
1516730264
Сталина не хватает.
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Антимат
1516730430
Докатились дальше некуда.
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APchelov
1516731777
Дедушка поздно проснулся. Все глупости уже сделаны
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