Моусон: «Победа над «Ливерпулем» может сыграть огромную роль в конце сезона»

Защитник «Суонси» Элфи Моусон рад, что ему удалось стать автором единственного гола в ворота «Ливерпуля» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.

«Здорово, что мне удалось забить победный гол, но я виноват в нескольких пропущенных мячах по ходу этого сезона, поэтому бывают как взлеты, так и падения.

Эта победа н особо помогла нам в плане турнирной таблицы на данный момент, но может сыграть огромную роль в конце сезона», – сказал Моусон.

Матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Суонси» – «Ливерпуль» завершился со счетом 1:0.