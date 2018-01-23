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    Моусон: «Победа над «Ливерпулем» может сыграть огромную роль в конце сезона»

    Защитник «Суонси» Элфи Моусон рад, что ему удалось стать автором единственного гола в ворота «Ливерпуля» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.

    «Здорово, что мне удалось забить победный гол, но я виноват в нескольких пропущенных мячах по ходу этого сезона, поэтому бывают как взлеты, так и падения.

    Эта победа н особо помогла нам в плане турнирной таблицы на данный момент, но может сыграть огромную роль в конце сезона», – сказал Моусон.

    Матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Суонси» – «Ливерпуль» завершился со счетом 1:0.

    Источник: BBC

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    23.01.2018 07:41
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