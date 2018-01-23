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ФИФА будет продавать пиво на стадионах во время ЧМ-2018

23 января 2018, 06:18
3

В ФИФА подтвердили, что организация имеет право на продажу пива на всех стадионах, на которых будут проходить матчи ЧМ-2018.

«На основании Федерального закона № 2013-ФЗ от 2013 года ФИФА разрешено продавать пиво на публичных концессионных стендах стадионов во время чемпионата мира по футболу 2018 года до и во время каждого матча, а также в рамках мероприятий FIFA Fan Fest, принимающих место во всех 11 принимающих городах», – приводит сообщение ФИФА RNS.

Ранее сообщилось, что правительство Ростовской области выпустило постановление, в котором содержится запрет на розничную продажу алкоголя на стадионе «Ростов-Арена» в дни проведения в России ЧМ-2018.

Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (3)
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Михаил_Боярский
1516683385
Ой зря.))
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нейтральныйкакникто
1516689833
ФИФА показало ГД РФ глупость принимаемых ими законов. Борцы за здоровый образ жизни ОБТЕКАЮТ ? А что на счёт закона о курении в общественных местах? Тоже найдут лазейку?
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nemolod
1516695322
Теперь придется подумать о большом количестве мобильных туалетов-пиво штука мочегонная,иначе тысячи болельщиков за один только матч "удобрят" мочевиной все вокруг стадиона,а в условиях жары в южных городах это будет кошмаром!
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