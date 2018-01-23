ФИФА будет продавать пиво на стадионах во время ЧМ-2018

В ФИФА подтвердили, что организация имеет право на продажу пива на всех стадионах, на которых будут проходить матчи ЧМ-2018.

«На основании Федерального закона № 2013-ФЗ от 2013 года ФИФА разрешено продавать пиво на публичных концессионных стендах стадионов во время чемпионата мира по футболу 2018 года до и во время каждого матча, а также в рамках мероприятий FIFA Fan Fest, принимающих место во всех 11 принимающих городах», – приводит сообщение ФИФА RNS.

Ранее сообщилось, что правительство Ростовской области выпустило постановление, в котором содержится запрет на розничную продажу алкоголя на стадионе «Ростов-Арена» в дни проведения в России ЧМ-2018.

Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.