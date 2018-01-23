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    ФИФА будет продавать пиво на стадионах во время ЧМ-2018

    В ФИФА подтвердили, что организация имеет право на продажу пива на всех стадионах, на которых будут проходить матчи ЧМ-2018.

    «На основании Федерального закона № 2013-ФЗ от 2013 года ФИФА разрешено продавать пиво на публичных концессионных стендах стадионов во время чемпионата мира по футболу 2018 года до и во время каждого матча, а также в рамках мероприятий FIFA Fan Fest, принимающих место во всех 11 принимающих городах», – приводит сообщение ФИФА RNS.

    Ранее сообщилось, что правительство Ростовской области выпустило постановление, в котором содержится запрет на розничную продажу алкоголя на стадионе «Ростов-Арена» в дни проведения в России ЧМ-2018.

    Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2018 06:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 23 января 2018, 11:15

      Теперь придется подумать о большом количестве мобильных туалетов-пиво штука мочегонная,иначе тысячи болельщиков за один только матч
      "удобрят" мочевиной все вокруг стадиона,а в условиях жары в южных городах это будет кошмаром!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 23 января 2018, 09:43

      ФИФА показало ГД РФ глупость принимаемых ими законов. Борцы за здоровый образ жизни ОБТЕКАЮТ ? А что на счёт закона о курении в общественных местах? Тоже найдут лазейку?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 23 января 2018, 07:56

      Ой зря.))

      1
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