Моуринью: «Санчес — один лучших атакующих игроков в мире»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал переход нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала» в «МЮ».

«Санчес — один лучших атакующих игроков в мире. Он пополнит нашу молодую и талантливую группу атакующих игроков.

Он привнесет в клуб амбиции, драйв и характер. Это качества, которые формируют игрока «Манчестер Юнайтед», и такой игрок может сделать команду сильнее. Фанаты будут гордиться клубом», — сказал Моуринью.

Одновременно с переходом Санчеса было объявлено о трансфере полузащитника Генриха Мхитаряна из «МЮ» в «Арсенал».