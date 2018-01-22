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    Моуринью: «Санчес — один лучших атакующих игроков в мире»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал переход нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала» в «МЮ».

    «Санчес — один лучших атакующих игроков в мире. Он пополнит нашу молодую и талантливую группу атакующих игроков.

    Он привнесет в клуб амбиции, драйв и характер. Это качества, которые формируют игрока «Манчестер Юнайтед», и такой игрок может сделать команду сильнее. Фанаты будут гордиться клубом», — сказал Моуринью.

    Одновременно с переходом Санчеса было объявлено о трансфере полузащитника Генриха Мхитаряна из «МЮ» в «Арсенал».

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    22.01.2018 22:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 23 января 2018, 20:07

      моур: "Санчес - один из лучших атакующих игроков в мире, пока не поругается со мной........."
      Санчесу удачи! а моуру подлечиться бы......

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 23 января 2018, 00:21

      Успехов Санчесу в новом клубе!

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