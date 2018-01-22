Кулибали подвергся расизму во время матча с «Аталантой»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали столкнулся с проявлением расизма. Во время выездного матча 21-го тура Серии А с «Аталантой» (1:0) в сенегальца с трибун была брошена бутылка. Кроме того, болельщики хозяев распевали в адрес 26-летнего футболиста расистские песни.

«Переживает ли Кулибали из-за расистских песнопений в свой адрес? Я думаю, что сейчас гнев уже утих.

Существуют различные формы расизма, но то, что произошло с Калиду, расстраивает больше всего. Неприятно слышать даже то, когда тебя в течение всего матча называют южанином (прим. – Неаполь находится на юге Италии), не говоря уже о случившемся», – прокомментировал инцидент главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри.