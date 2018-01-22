Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кулибали подвергся расизму во время матча с «Аталантой»

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали столкнулся с проявлением расизма. Во время выездного матча 21-го тура Серии А с «Аталантой» (1:0) в сенегальца с трибун была брошена бутылка. Кроме того, болельщики хозяев распевали в адрес 26-летнего футболиста расистские песни.

    «Переживает ли Кулибали из-за расистских песнопений в свой адрес? Я думаю, что сейчас гнев уже утих.

    Существуют различные формы расизма, но то, что произошло с Калиду, расстраивает больше всего. Неприятно слышать даже то, когда тебя в течение всего матча называют южанином (прим. – Неаполь находится на юге Италии), не говоря уже о случившемся», – прокомментировал инцидент главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2018 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 23 января 2018, 03:05

      Задолбали черномазые петухи мандеть про расизм...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 22 января 2018, 18:56

      Я уж думал что его пятеро белых изнасиловали ,в извращённой форме ! А это думаю,с трудом ,но переживёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 января 2018, 17:53

      У нас кони, свиньи, бомжы...а он южанин. Вот это расизм епта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 22 января 2018, 17:07

      замнут и завтра даже не вспомнят)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11