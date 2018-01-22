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  • СМИ: «Ювентус» не намерен подписывать Балотелли. Туринцы уже несколько раз отказывались от услуг форварда

СМИ: «Ювентус» не намерен подписывать Балотелли. Туринцы уже несколько раз отказывались от услуг форварда

22 января 2018, 15:39
1

Как сообщают итальянские СМИ, переход нападающего «Ниццы» Марио Балотелли в «Ювентус» является не более чем выдумкой.

Ранее сообщалось, что итальянец, контракт которого с «орлятами» истекает в июне, летом подпишет с туринским клубом пятилетнее соглашение. Однако, по информации источника, агент 27-летнего игрока Мино Райола уже ни раз предлагал услуги своего клиента «бьянконери», однако всегда получал ответ: «Спасибо, нет».

Отмечается, что «старая синьора» не намерена принимать форварда в свои ряды по дисциплинарным и технико-тактическим причинам, поэтому он не нужен ей даже как свободный агент.

В нынешнем сезоне Балотелли провел 23 поединка, забил 18 мячей и сделал одну голевую передачу.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Ювентус Ницца Балотелли Марио
Комментарии (1)
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kostik09
1516649955
Да такие агенты не нужны.
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