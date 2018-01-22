Хавбек юношеской сборной Франции может перейти в один из топ-клубов РФПЛ до закрытия зимнего окна

Полузащитник «Монпелье» Амир Адуев может продолжить карьеру в РФПЛ. Как сообщил агент 18-летнего игрока Анзор Гаргаев, хавбеком, имеющим паспорт РФ, интересуются российские топ-клубы.

«К Амиру есть интерес со стороны топ-клубов РФПЛ. Молодой, интересный футболист. Ему 18 лет, он игрок юношеской сборной Франции, но с российским паспортом. Капитан своей команды. Сейчас он тренируется в главной команде «Монпелье».

Он выходец из города Грозного, говорит по-русски, имеет паспорт. Спортивный директор одного из российских клубов приезжал во Францию, общался с ним и родителями, рассказывал про свой клуб. Амир с осени прошлого года постоянно тренируется с основной командой. Я его сейчас уговорил не подписывать взрослый контракт. У него сейчас молодежный контракт, в котором прописана определенная сумма выкупа. То есть на данный момент Амир стоит 200 тысяч евро. Поэтому, чтобы упростить его переход в РФПЛ, я уговорил его пока не подписывать контракт взрослый. Если он подпишет контракт, то за него смогут просить любые деньги. Мы договорились до конца трансферного окна не подписывать этот самый взрослый контракт.

Переход в Россию очень вероятен до закрытия окна. Но надо правильно подойти к развитию его карьеры. Не отправят ли его в дубль в российском клубе? Если скажут, что ему будут давать игровое время, то уже можно переходить», – сказал Гаргаев.