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    Хавбек юношеской сборной Франции может перейти в один из топ-клубов РФПЛ до закрытия зимнего окна

    Полузащитник «Монпелье» Амир Адуев может продолжить карьеру в РФПЛ. Как сообщил агент 18-летнего игрока Анзор Гаргаев, хавбеком, имеющим паспорт РФ, интересуются российские топ-клубы.

    «К Амиру есть интерес со стороны топ-клубов РФПЛ. Молодой, интересный футболист. Ему 18 лет, он игрок юношеской сборной Франции, но с российским паспортом. Капитан своей команды. Сейчас он тренируется в главной команде «Монпелье».

    Он выходец из города Грозного, говорит по-русски, имеет паспорт. Спортивный директор одного из российских клубов приезжал во Францию, общался с ним и родителями, рассказывал про свой клуб. Амир с осени прошлого года постоянно тренируется с основной командой. Я его сейчас уговорил не подписывать взрослый контракт. У него сейчас молодежный контракт, в котором прописана определенная сумма выкупа. То есть на данный момент Амир стоит 200 тысяч евро. Поэтому, чтобы упростить его переход в РФПЛ, я уговорил его пока не подписывать контракт взрослый. Если он подпишет контракт, то за него смогут просить любые деньги. Мы договорились до конца трансферного окна не подписывать этот самый взрослый контракт.

    Переход в Россию очень вероятен до закрытия окна. Но надо правильно подойти к развитию его карьеры. Не отправят ли его в дубль в российском клубе? Если скажут, что ему будут давать игровое время, то уже можно переходить», – сказал Гаргаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.01.2018 15:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 24 января 2018, 18:21

      12:34 К 18-летнему хавбеку «Монпелье» проявляют интерес «Спартак» и «Зенит»

      продублировано-завуалированная новость=))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 января 2018, 19:03

      ТОП клубы-ЦСКА,Спартак,Краснодар и Локомотив чтоли им интересуются??7

      1
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      Рейтинг: -5

      vitaliy.i2w8572 22 января 2018, 18:42

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://flyt.it/QHK8DS

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 января 2018, 18:38

      как уж себя покажет то и получит, никто не собирается давать гарантий выхода в старте какому-то неизвестном игроку пусть и российского происхождения.

      3
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 22 января 2018, 17:48

      пусть там играет, может толк будет, а тут в топ клубе он прочно на лавку сядет, если только в терег

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > volfrik 22 января 2018, 19:04

      АхмаТД))))

      0
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      Рейтинг: +1713

      volfrik > Татарин за ЦСКА 22 января 2018, 19:19

      да мне все равно как этот терег называется)))

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > volfrik 22 января 2018, 19:20

      Согласен с тобой))))
      Скоро и БАРанжи переименуют

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 января 2018, 17:05

      агент видать дальновидный оказывается он на 10 шагов вперёд всё рассчитал но сразу как он хочет ни кто его в основную обойму ставить не будет в топ клубах надо место завоевать а не занять вместо кого то

      4
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 22 января 2018, 15:51

      Вроде Зенит им интересуется ..но для него лучше остаться во Франции..

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Путник 13 22 января 2018, 19:04

      А когда зинет стал топ клубом??7

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 января 2018, 15:49

      Пусть во Франции остаётся. Вполне возможно, что там намного лучше обращаются с молодёжью, чем в России. Пускай там лет до 21 остаётся, авось что-нибудь действительно стоящее вырастет.

      3
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