Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хавбек юношеской сборной Франции может перейти в один из топ-клубов РФПЛ до закрытия зимнего окна

Хавбек юношеской сборной Франции может перейти в один из топ-клубов РФПЛ до закрытия зимнего окна

22 января 2018, 15:16
14

Полузащитник «Монпелье» Амир Адуев может продолжить карьеру в РФПЛ. Как сообщил агент 18-летнего игрока Анзор Гаргаев, хавбеком, имеющим паспорт РФ, интересуются российские топ-клубы.

«К Амиру есть интерес со стороны топ-клубов РФПЛ. Молодой, интересный футболист. Ему 18 лет, он игрок юношеской сборной Франции, но с российским паспортом. Капитан своей команды. Сейчас он тренируется в главной команде «Монпелье».

Он выходец из города Грозного, говорит по-русски, имеет паспорт. Спортивный директор одного из российских клубов приезжал во Францию, общался с ним и родителями, рассказывал про свой клуб. Амир с осени прошлого года постоянно тренируется с основной командой. Я его сейчас уговорил не подписывать взрослый контракт. У него сейчас молодежный контракт, в котором прописана определенная сумма выкупа. То есть на данный момент Амир стоит 200 тысяч евро. Поэтому, чтобы упростить его переход в РФПЛ, я уговорил его пока не подписывать контракт взрослый. Если он подпишет контракт, то за него смогут просить любые деньги. Мы договорились до конца трансферного окна не подписывать этот самый взрослый контракт.

Переход в Россию очень вероятен до закрытия окна. Но надо правильно подойти к развитию его карьеры. Не отправят ли его в дубль в российском клубе? Если скажут, что ему будут давать игровое время, то уже можно переходить», – сказал Гаргаев.

Источник: Чемпионат.ком
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монпелье
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1516625361
Пусть во Франции остаётся. Вполне возможно, что там намного лучше обращаются с молодёжью, чем в России. Пускай там лет до 21 остаётся, авось что-нибудь действительно стоящее вырастет.
Ответить
Путник 13
1516625468
Вроде Зенит им интересуется ..но для него лучше остаться во Франции..
Ответить
Полная Канистра
1516629906
агент видать дальновидный оказывается он на 10 шагов вперёд всё рассчитал но сразу как он хочет ни кто его в основную обойму ставить не будет в топ клубах надо место завоевать а не занять вместо кого то
Ответить
volfrik
1516632501
пусть там играет, может толк будет, а тут в топ клубе он прочно на лавку сядет, если только в терег
Ответить
OfaZavr
1516635531
как уж себя покажет то и получит, никто не собирается давать гарантий выхода в старте какому-то неизвестном игроку пусть и российского происхождения.
Ответить
vitaliy.i2w8572
1516635769
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://flyt.it/QHK8DS
Ответить
Татарин за ЦСКА
1516637023
ТОП клубы-ЦСКА,Спартак,Краснодар и Локомотив чтоли им интересуются??7
Ответить
вместе с ЦСКА
1516807266
12:34 К 18-летнему хавбеку «Монпелье» проявляют интерес «Спартак» и «Зенит» продублировано-завуалированная новость=))
Ответить
Главные новости
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
2
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
10:56
1
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
13
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
5
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
5
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
2
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
18
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
18
Все новости
Все новости
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
11:36
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
00:30
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
Вчера, 10:15
5
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
16 августа
15
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
16 августа
6
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
15 августа
1
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
15 августа
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
15 августа
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
14 августа
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14 августа
1
Определен лучший футболист России
14 августа
4
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
14 августа
3
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
14 августа
17
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
14 августа
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
13 августа
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
13 августа
7
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
13 августа
2
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
13 августа
3
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13 августа
6
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
13 августа
1
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
12 августа
5
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
12 августа
4
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
12 августа
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+