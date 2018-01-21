Каррера: «Промес – игрок «Спартака». Никаких предложений по нему клуб не получал»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что не хочет отпускать полузащитника Квинси Промеса.
Ранее сообщалось об интересе к голландцу со стороны «Саутгемптона», который готов заплатить за игрока 30 миллионов фунтов стерлингов.
– Вероятен ли уход Квинси Промеса в Англию? Теперь пишут о «Саутгемптоне».
– Это только слухи! На данный момент Промес – наш игрок. Как и все, у кого действует контракт со «Спартаком». Никаких предложений, никаких запросов по Квинси клуб не получал. По крайней мере, насколько знаю я. Но окончательное решение принимают руководители «Спартака».
В нынешнем сезоне чемпионата России Промес забил десять голов и сделал шесть результативных передач в 17 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»