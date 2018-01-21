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  • Каррера: «Промес – игрок «Спартака». Никаких предложений по нему клуб не получал»

Каррера: «Промес – игрок «Спартака». Никаких предложений по нему клуб не получал»

21 января 2018, 23:01
7

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что не хочет отпускать полузащитника Квинси Промеса.

Ранее сообщалось об интересе к голландцу со стороны «Саутгемптона», который готов заплатить за игрока 30 миллионов фунтов стерлингов.

– Вероятен ли уход Квинси Промеса в Англию? Теперь пишут о «Саутгемптоне».

– Это только слухи! На данный момент Промес – наш игрок. Как и все, у кого действует контракт со «Спартаком». Никаких предложений, никаких запросов по Квинси клуб не получал. По крайней мере, насколько знаю я. Но окончательное решение принимают руководители «Спартака».

В нынешнем сезоне чемпионата России Промес забил десять голов и сделал шесть результативных передач в 17 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Саутгемптон Спартак Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1516568033
Некоторые слова настораживают. Если решение по Промесу будет приниматься без учёта мнения Карреры, это предательство.
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Football06
1516570984
А чё тогда говорили типо Промесс не хочет в простой клуб АПЛ а только в топ? Ну чё и Процесса спалили по ходу
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anatolich72
1516572099
Каррера сказал, Каррера СДЕЛАЛ,ОСТАЁТСЯ.
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Диктор
1516593286
Все правильно-это ведь далеко не топ клубы,а о чем мы тогда вообще говорим?
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Axe111
1516601541
Да нахрен он кому нужен
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Nekit92
1516602140
После 0:7 антоша никому не нужен))
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OfaZavr
1516605754
ну вот правильно развеял все спекуляции на эту тему, а что только не придумают эти журналисты.
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