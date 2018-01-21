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    Каррера: «Промес – игрок «Спартака». Никаких предложений по нему клуб не получал»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что не хочет отпускать полузащитника Квинси Промеса.

    Ранее сообщалось об интересе к голландцу со стороны «Саутгемптона», который готов заплатить за игрока 30 миллионов фунтов стерлингов.

    – Вероятен ли уход Квинси Промеса в Англию? Теперь пишут о «Саутгемптоне».

    – Это только слухи! На данный момент Промес – наш игрок. Как и все, у кого действует контракт со «Спартаком». Никаких предложений, никаких запросов по Квинси клуб не получал. По крайней мере, насколько знаю я. Но окончательное решение принимают руководители «Спартака».

    В нынешнем сезоне чемпионата России Промес забил десять голов и сделал шесть результативных передач в 17 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2018 23:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 января 2018, 10:22

      ну вот правильно развеял все спекуляции на эту тему, а что только не придумают эти журналисты.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 22 января 2018, 09:22

      После 0:7 антоша никому не нужен))

      -1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 22 января 2018, 09:12

      Да нахрен он кому нужен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 января 2018, 06:54

      Все правильно-это ведь далеко не топ клубы,а о чем мы тогда вообще говорим?

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 22 января 2018, 01:01

      Каррера сказал, Каррера СДЕЛАЛ,ОСТАЁТСЯ.

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 22 января 2018, 00:43

      А чё тогда говорили типо Промесс не хочет в простой клуб АПЛ а только в топ? Ну чё и Процесса спалили по ходу

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 января 2018, 23:53

      Некоторые слова настораживают. Если решение по Промесу будет приниматься без учёта мнения Карреры, это предательство.

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