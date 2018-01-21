Рауш – игрок «Динамо». «Реал» забил семь мячей «Депортиво». Дайджест событий дня

«Тоттенхэм» не собирается продавать Кейна в «Реал» за 226 миллионов.
Давид Сильва стал первым за 130 лет футболистом, выигравшим подряд 23 клубных матча.
«Рубин» не смог арендовать Попова у «Спартака».
Рауш перешел в «Динамо».
«Зенит» может перехватить Максимовича у «Спартака».
«Реал» забил семь голов в ворота «Депортиво».
Зе Луиш отклонил два предложения от клубов АПЛ и останется «Спартаке».
Неймар пропустит матч с «Лионом».
Старридж согласился перейти в «Интер».
Погба хочет удвоения зарплаты в «МЮ» из-за перехода Алексиса Санчеса.
Источник: Бомбардир.ру