Рауш – игрок «Динамо». «Реал» забил семь мячей «Депортиво». Дайджест событий дня

«Тоттенхэм» не собирается продавать Кейна в «Реал» за 226 миллионов.

Давид Сильва стал первым за 130 лет футболистом, выигравшим подряд 23 клубных матча.

«Рубин» не смог арендовать Попова у «Спартака».

Рауш перешел в «Динамо».

«Зенит» может перехватить Максимовича у «Спартака».

«Реал» забил семь голов в ворота «Депортиво».

Зе Луиш отклонил два предложения от клубов АПЛ и останется «Спартаке».

Неймар пропустит матч с «Лионом».

Старридж согласился перейти в «Интер».

Погба хочет удвоения зарплаты в «МЮ» из-за перехода Алексиса Санчеса.