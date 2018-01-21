Рауш – игрок «Динамо». «Реал» забил семь мячей «Депортиво». Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2018 21:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 22 января 2018, 05:14

      Реал прорвало)))Но Барселону им не догнать!!!

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