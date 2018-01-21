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    Неймар пропустит матч с «Лионом»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в сегодняшнем матче 22-го тура чемпионата Франции против «Лиона».

    Бразилец не был включен в заявку парижской команды из-за проблем с бедром.

    В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Неймар провел 15 матчей, в которых записал на свой счет 15 голов и сделал 13 результативных передач.

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    21.01.2018 08:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9

      hnerhj4j3 21 января 2018, 11:34

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://afly.co/2ch

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 января 2018, 11:09

      похоже, что французская лига очень лёгкая для Неймара. Но на этом фоне у него увеличатся шансы на получение золотого мяча

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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > Joko21 21 января 2018, 20:25

      вряд ли неймар станет 3 игроком в истории л1 получившим золотой мяч))

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 21 января 2018, 10:27

      Хоть какая-то интрига появляется.

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 21 января 2018, 09:47

      ПСЖ проиграет!!!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 21 января 2018, 08:25

      Отлично! Как всяким булкам забивать по 4 - он готов, а как серьёзный соперник - сразу бобо.

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      Рейтинг: +5113

      hunta > la verdad 21 января 2018, 10:03

      Он такой, зачем статистику портить...

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