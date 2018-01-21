Неймар пропустит матч с «Лионом»

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в сегодняшнем матче 22-го тура чемпионата Франции против «Лиона».

Бразилец не был включен в заявку парижской команды из-за проблем с бедром.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Неймар провел 15 матчей, в которых записал на свой счет 15 голов и сделал 13 результативных передач.