Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://afly.co/2ch
Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в сегодняшнем матче 22-го тура чемпионата Франции против «Лиона».
Бразилец не был включен в заявку парижской команды из-за проблем с бедром.
В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Неймар провел 15 матчей, в которых записал на свой счет 15 голов и сделал 13 результативных передач.