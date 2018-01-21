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    «Рубин» не смог арендовать Попова у «Спартака»

    «Рубин» пытался арендовать полузащитника «Спартака» Ивелина Попова. Но стороны не смогли прийти к соглашению.

    В «Спартаке» хавбек получает 125 тысяч евро в месяц, в то время как «Рубин» готов был платить 40 тысяч евро. Москвичи отказались компенсировать эту разницу.

    Напомним, что «Спартак» интересуется защитником «Рубина» Эльмиром Набиуллиным.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.01.2018 15:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 января 2018, 22:42

      Во-первых, Попов нужен Спартаку, он играет свою роль, и неплохо. Во-вторых, не верится, что Бердыев позволил своим выйти с таким несерьёзным предложением. Хрень какая-то.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 января 2018, 19:37

      На что расчитывал Рубин? Непонятно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 21 января 2018, 19:00

      Попов далеко не слабый игрок, просто состав Спартака реально сильный.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 января 2018, 18:49

      да он нам и самим пригодиться хотя бы как игрок ротации на три фронта же играем, все равно никого на эту позицию не купим зимой зачем его отпускать.

      4
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 21 января 2018, 18:32

      Нормально так Рубин губищу раскатал.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 января 2018, 18:17

      ишь чего захотели не дурачьте голову всем раз нет денег чтобы платить не ведите переговоры зная смету игрока Видать рубин совсем плох

      3
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 21 января 2018, 17:49

      То есть Спартак должен был платить 85 тысяч евро в месяц за то, что его игрок будет играть в другом клубе? Кто мне даст в аренду свою кредитную машину, за то, что я буду треть кредита выплачивать?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 21 января 2018, 16:53

      Ага, надо санкции ввести...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 21 января 2018, 15:27

      Значит надо искать какой-то компромисс! В сделку по Набиуллину его включать или еще как-нибудь! В Спартаке он тоже, на лавке сидеть за такие бабки, не нужен!

      6
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Сильвербой 21 января 2018, 15:33

      Обмен на Набиуллина было бы идеально.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Тraumtanzеr 21 января 2018, 15:50

      Менять Попова на Набиуллина???
      Да это смерть для Рубина

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Татарин за ЦСКА 21 января 2018, 16:06

      Если без обмена, а просто купим, не смерть?Тем более Рубин хочет Попова.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Сильвербой 21 января 2018, 16:08

      На лавке он точно сидеть не будет.Вот Роша и Мельгарехо точно прирастут к лавке из-за этого перехода.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Тraumtanzеr 21 января 2018, 16:21

      Нет,ты не понял!!!Я думаю Ивелин вообще не нужен Рубину!!!!

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