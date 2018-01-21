«Рубин» не смог арендовать Попова у «Спартака»

«Рубин» пытался арендовать полузащитника «Спартака» Ивелина Попова. Но стороны не смогли прийти к соглашению.

В «Спартаке» хавбек получает 125 тысяч евро в месяц, в то время как «Рубин» готов был платить 40 тысяч евро. Москвичи отказались компенсировать эту разницу.

Напомним, что «Спартак» интересуется защитником «Рубина» Эльмиром Набиуллиным.