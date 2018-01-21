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    Дьяков: «Есть желание заменить Джикию в сборной»

    Защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков рассказал о том, как в Турции восприняли твит «Спартака» про «шоколадки». Также игрок рассказал о желании заменить травмированного защитника красно-белых Георгия Джикию в сборной России.

    – Вы готовы заменить Джикию в сборной?

    – Если я хочу играть в ней, то это уже о чем-то говорит. Я к этому стремлюсь. Есть ли готовность? Точно есть желание. Если представится шанс, приложу максимум усилий. А для начала нужно получить вызов.

    – До Турции дошел скандал, связанный с Джикией и шоколадками?

    – Что-то такое слышал, но все подробности не читал. Выложили видео, сопроводили его безобидным комментарием. Не вижу проблемы.

    – Раздутый скандал – дикость?

    – Конечно. Вообще не понимаю, что в этом плохого. Все понимают юмор. Российским спортсменам уделяют на этой почве чрезмерное внимание. Оно вообще неуместно! В действиях Джикии нет ничего обидного. Тем более сами спартаковские бразильцы ничего плохого не сказали. Все посмеялись, всем весело.

    Напомним, что Джикия получил травму крестообразных связок в четверг в товарищеском матче «Спартак» – «Шанхай СИПГ» (0:1). Сегодня игрок отправился в Рим, где он пройдет обследование.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2018 16:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +673

      life85 22 января 2018, 11:47

      Не равносильная замена

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 21 января 2018, 19:33

      Дьяков подумал что у него появился шанс для вызова в сборную,какое заблуждение,он не подумал, а нужны ли такие футболисты для сборной

      0
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      Рейтинг: +718

      Антимат 21 января 2018, 19:09

      Вы не два сапога пара.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 января 2018, 19:03

      Не надо было бежать из Ростова.Практически все ,кто ушёл,счастья не нашли.А многие вообще,в попе

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > sssrspartak 22 января 2018, 14:43

      я бы добавил не только из Ростова а от Бердыева!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 21 января 2018, 19:03

      Переборчик, однако. Но, мечтать не вредно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 января 2018, 18:56

      У Дьякова отсутствуют бойцовские качества и вряд ли они просто возьмут и появятся, а Джикия боец по природе. Поэтому, если потребуется замена, это будет не Дьяков. Но главное - МЫ ВЕРИМ в возвращение Георгия.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 января 2018, 18:53

      самое главное чтобы желания совпадали с возможностями, а пока таковых не наблюдается.

      5
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 21 января 2018, 18:30

      Хоча есть, а мочи нет, как говорила моя бабушка.

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 января 2018, 18:11

      ещё далёк чтобы быть в сборной

      3
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 21 января 2018, 17:34

      Есть желание,но возможности нет,Джикия посильнее будет.да и место в составе надо игрой зарабатывать а не волей случая.На чужом несчастье,себе счастья не построишь

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