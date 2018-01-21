Дьяков: «Есть желание заменить Джикию в сборной»

Защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков рассказал о том, как в Турции восприняли твит «Спартака» про «шоколадки». Также игрок рассказал о желании заменить травмированного защитника красно-белых Георгия Джикию в сборной России.

– Вы готовы заменить Джикию в сборной?

– Если я хочу играть в ней, то это уже о чем-то говорит. Я к этому стремлюсь. Есть ли готовность? Точно есть желание. Если представится шанс, приложу максимум усилий. А для начала нужно получить вызов.

– До Турции дошел скандал, связанный с Джикией и шоколадками?

– Что-то такое слышал, но все подробности не читал. Выложили видео, сопроводили его безобидным комментарием. Не вижу проблемы.

– Раздутый скандал – дикость?

– Конечно. Вообще не понимаю, что в этом плохого. Все понимают юмор. Российским спортсменам уделяют на этой почве чрезмерное внимание. Оно вообще неуместно! В действиях Джикии нет ничего обидного. Тем более сами спартаковские бразильцы ничего плохого не сказали. Все посмеялись, всем весело.

Напомним, что Джикия получил травму крестообразных связок в четверг в товарищеском матче «Спартак» – «Шанхай СИПГ» (0:1). Сегодня игрок отправился в Рим, где он пройдет обследование.