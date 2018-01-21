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Дьяков: «Есть желание заменить Джикию в сборной»

21 января 2018, 16:07
15

Защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков рассказал о том, как в Турции восприняли твит «Спартака» про «шоколадки». Также игрок рассказал о желании заменить травмированного защитника красно-белых Георгия Джикию в сборной России.

– Вы готовы заменить Джикию в сборной?

– Если я хочу играть в ней, то это уже о чем-то говорит. Я к этому стремлюсь. Есть ли готовность? Точно есть желание. Если представится шанс, приложу максимум усилий. А для начала нужно получить вызов.

– До Турции дошел скандал, связанный с Джикией и шоколадками?

– Что-то такое слышал, но все подробности не читал. Выложили видео, сопроводили его безобидным комментарием. Не вижу проблемы.

– Раздутый скандал – дикость?

– Конечно. Вообще не понимаю, что в этом плохого. Все понимают юмор. Российским спортсменам уделяют на этой почве чрезмерное внимание. Оно вообще неуместно! В действиях Джикии нет ничего обидного. Тем более сами спартаковские бразильцы ничего плохого не сказали. Все посмеялись, всем весело.

Напомним, что Джикия получил травму крестообразных связок в четверг в товарищеском матче «Спартак» – «Шанхай СИПГ» (0:1). Сегодня игрок отправился в Рим, где он пройдет обследование.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак
Комментарии (15)
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oyabun
1516541615
Одного желания заменить мало. При всем уважении, сейчас уровень Дьякова не соответствует требованиям к защитнику сборной.
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Тraumtanzеr
1516541643
Биджо успеет восстановиться, губы закатай.
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ribavadim
1516542208
В Ростове был хорош, а сейчас не знаю...
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Соа́рес де Мора́ис
1516543278
Гоша вернется и к ЧМ и ещё пофеерит там, а вы простите Дьяков, уступаете во всем Геогрию.
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anatolich72
1516545256
Есть желание,но возможности нет,Джикия посильнее будет.да и место в составе надо игрой зарабатывать а не волей случая.На чужом несчастье,себе счастья не построишь
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Полная Канистра
1516547493
ещё далёк чтобы быть в сборной
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СШГЭС
1516548633
Хоча есть, а мочи нет, как говорила моя бабушка.
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OfaZavr
1516549993
самое главное чтобы желания совпадали с возможностями, а пока таковых не наблюдается.
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DOCTOR PENALTY
1516550185
У Дьякова отсутствуют бойцовские качества и вряд ли они просто возьмут и появятся, а Джикия боец по природе. Поэтому, если потребуется замена, это будет не Дьяков. Но главное - МЫ ВЕРИМ в возвращение Георгия.
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андрей андреев
1516550634
Не надо было бежать из Ростова.Практически все ,кто ушёл,счастья не нашли.А многие вообще,в попе
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